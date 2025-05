Film ‚Wie Marvel-Film‘: Jeremy Renner plaudert über ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘

Jeremy Renner ar Rennervations Premier LA April 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 18:19 Uhr

Jeremy Renner findet, dass ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ „wie ein Marvel-Film“ ist.

Der 54-jährige Schauspieler, der im Marvel Cinematic Universe (MCU) von ‚Thor‘ (2011) bis zur Disney+-Serie ‚Hawkeye‘ (2021) zu sehen war, wird in dem kommenden Krimifilm von Regisseur Rian Johnson mitspielen. Er hat nun ‚Wake Up Dead Man‘ mit einem Marvel-Streifen verglichen – am ehesten, weil er kaum wisse, was er darin zu suchen hatte.

Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ sagte Renner über ‚Wake Up Dead Man‘: „Er ist so ein interessanter Kerl, Rian. Er ist so ein toller, kluger Kerl. Auch dafür viel zu schön. Nichts bringt ihn aus der Ruhe.“ Den fertigen Film hat der Star noch nicht gesehen, aber er freut sich darauf, weil er selbst nicht so genau weiß, was er vor der Kamera eigentlich gemacht hat. „Ich bin wirklich aufgeregt, ich will ihn sehen. Ich bin einfach nur gespannt. Das liegt daran, dass ich keine Ahnung habe. Es ist wirklich wie in einem Marvel-Film, weil ich nicht weiß, was zum Teufel ich getan habe.“

‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ wird Johnsons dritter Teil der Serie sein und die Rückkehr von Daniel Craigs Detektiv Benoit Blanc darstellen, der versucht, seinen bisher gefährlichsten Fall zu lösen. Neben Renner und Craig werden in ‚Wake Up Dead Man‘ auch Josh Brolin, Mila Kunis, Cailee Spaeny, Glenn Close und Andrew Scott zu sehen sein.