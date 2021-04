Wie Ryan Reynolds seiner Tochter den Hit „Baby Shark“ abgewöhnen will

Ryan Reynolds und Blake Lively haben drei gemeinsame Töchter. (jom/spot)

26.04.2021 20:00 Uhr

Ryan Reynolds will Tochter Bettys Leidenschaft für den Kinder-Hit "Baby Shark" einen Riegel vorschieben. Ein besonderer Film seiner Ehefrau Blake Lively soll dabei helfen.

Ryan Reynolds (44) geht eine aktuelle Leidenschaft von Tochter Betty (1) zu weit. Die Kleine sei „besessen“ von dem Kinderlied „Baby Shark“ („kleiner Hai“), schreibt der Schauspieler auf Instagram und fügt an: „Es gibt nur einen Weg, das zu lösen.“ In dem Post veröffentlichte Reynolds das Filmplakat von „The Shallows – Gefahr aus der Tiefe“ (2016). In dem Horror-Streifen muss seine Ehefrau Blake Lively (33) als Surferin nach einer Hai-Attacke ums Überleben kämpfen.

Für seine witzige Idee der Abgewöhnung erntete Ryan Reynolds in den Kommentaren zahlreiche Lach-Emojis seiner Follower. Lively veröffentlichte den Post in einer Instagram Story und schrieb dazu: „Nun ja, zumindest werden sie reichlich Inhalt für eine Therapie haben.“

Über 8 Milliarden Aufrufe bei YouTube

Das Lagerfeuerlied „Baby Shark“ gewann 2016 an Popularität, als die südkoreanische Firma Pinkfong, ein Unternehmen für Bildungsunterhaltung, eine Version des Songs mit der damals zehnjährigen Hope Segoine als Sängerin veröffentlichte. Der „Baby Shark“-Clip bei YouTube hat mittlerweile über 8 Milliarden Aufrufe.

Die US-Amerikanerin Blake Lively und der Kanadier Ryan Reynolds sind seit 2012 verheiratet. Neben Betty haben sie zwei weitere Töchter, Inez (4) und James (6).