Wie verlogen sind Melanie Müller und Eric Sindermann?

07.08.2021 19:45 Uhr

“Die verarschen gerade die Zuschauer!” Im Luxusbereich des Big Planet bei "Promi Big Brother" ist gut Lästern. Rafi fördert Pikantes zutage.

Beam Nach einem kurzen Gastspiel im All, schaut sich Hellseher Daniel Kreibich die Sterne zukünftig wieder von der Erde aus an und beendet bereits sein Gastspiel bei “Promi Big Brother”. „Medizinische Gründe“ lägen vor, heißt es.

Das gibt’s heute Abend ab 22.20 Uhr in der 2,. Folge von „PromiBB“ außerdem noch zu sehen:

Ina, Heike und Rafi im Luxusbereich

Ganz neue Weiten eröffnen sich für Spielerfrau Ina Aogo, Lottofee Heike Maurer und Reality-Sternchen Rafi Rachek nach ihrer Landung auf dem Big Planet. Im Gepäck: Lästereien und Spitzen über die Crew der Raumstation. Vom Luxus auf dem Big Planet können die Duell-Verlierer Melanie Müller und Eric Sindermann weiter nur träumen.

Und so verlieren sie sich in pikanten Details über Melanies Liebesleben.

Falsches Spiel von Eric und Melanie?

Ina, Heike und Rafi schwelgen in Luxus, genießen den Überfluss und ergreifen die Chance für ungenierte Lästereien über die Crew der Raumstation. Erstes Ziel ihrer Spitzen ist Star-Hellseher Daniel Kreibich: “Ich dachte, der macht so richtig Stimmung hier. Aber er ist seit zwei Tagen da und erzählt kaum was”, läutet der Ex-”Bachelorette”-Kandidat Rafi Rachek seinen Rundumschlag ein und stößt damit auf Zustimmung von Ina Aogo: “Er hat noch gar nichts über sich erzählt, ich weiß gar nichts über diesen Menschen”, so die Spielerfrau.

„Ich konnte sie in allen Formaten, in denen sie war, nicht leiden.

Es ist schon ein Schock, dass sie hier ist!“

(Eric Sindermann über Melanie Müller)

„Die veraschen die Zuschauer“

Auch das Verhältnis von Melanie Müller und Ex-Handballer Eric Sindermann ist ihnen ein Dorn im Auge. “Die verarschen gerade die Zuschauer”, behauptet Rafi knallhart und schockiert damit seine beiden Mitbewohnerinnen. Doch wie kommt er darauf? Während Melanie und Eric beim Einzug deutlich so getan haben, als wäre dies ihre erste Begegnung überhaupt und sie sähen sich bei „Promi Big Brother“ das erste Mal, weiß Rafi, dass die beiden bereits bei einer Veranstaltung einander vorgestellt wurden. Dabei geht es um ein Event am 15. Juli bei der Eröffnung der Ausstellung „Berlin 100“ im Madame Tussauds in Berlin.

Rafi zeigte sich schon verwundert, als Eric das „Promi Big Brother“-Raumschiff betrat und sich Melanie Müller vorstellte. Rafi Rachek zeigte sich schon da erstaunt: „Häh, ihr kennt euch doch?“

Erstes Treffen Mitte Juli in Berlin

Der Personal Trainer hatte angeblich gesehen wie Melanie und Eric bei Madame Tussauds miteinander gesprochen hätten und angeblich seien sie sogar zusammen verschwunden. Für solche Lügen hat Rafi jedenfalls keinerlei Verständnis: “Glaubt es mir, wäre ich noch unten bei denen, dann hätte ich mich bald mit ihm oder ihr gestritten.” Und: „Sie haben sich entweder abgesprochen oder haben irgendwelche Pläne geschmiedet.

Tatsache ist, dass beide bei derselben Veranstaltung in Berlin waren. Das belegen unzählige Pressefotos. Nur gemeinsame Fotos hatte man tunlichst vermieden.

Frau Müller am 15. Juli bei "Madame Tussauds"

Melanie Müller hatte jedenfalls vorher schon am Ego von Rachek gekratzt, als sie ihn bei dessen Einzug fragte, woher man ihn denn kenne? Diese Ignoranz hatte sie sich womöglich bei Desiree Nick abgeguckt, die schon in der Vergangenheit in einschlägigen Formaten andere Mitstreiter auf diese Art zusammenfaltete.

Rafi war stinksauer über die angebliche Unwissenheit der Müllerin: „Du guckst keinen Trash? Du bist doch selber Trash!“.