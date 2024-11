Er trägt Augenklappe Wieder schwerer Unfall: Jay Leno stürzt Hügel hinunter

Jay Leno bei einem Auftritt in Kalifornien. (hub/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 06:56 Uhr

Jay Leno erholt sich derzeit von einem Sturz, bei dem er mit dem Kopf auf einem Stein gelandet ist. In den vergangenen Jahren hatte der Moderator einige schwere Unfälle.

Jay Leno (74) hat sich bei einem Sturz im Gesicht verletzt und sich das Handgelenk gebrochen. Passiert ist der Unfall offenbar, als der TV-Star in einem Hotel auf einem Hügel wohnte und ein nahegelegenes Restaurant besuchen wollte. Da er kein Auto hatte, ging er Medienberichten zufolge zu Fuß. Eine Abkürzung über einen Hügel stellte sich als steiler heraus, als er erwartet hatte. Er stürzte etwa 20 Meter den Hügel hinunter und schlug dabei mit dem Kopf auf einen Felsen auf, wie er verriet.

"Ich habe mir das Handgelenk gebrochen, einen Fingernagel verloren und bin überall schwarz und blau ", erzählte Jay Leno "Inside Edition" über seine Verletzungen. Der Moderator, der nach dem Unfall derzeit eine Augenklappe trägt, sagte zudem dem Promiportal "TMZ": "Ich bin hingefallen. Bumm, bumm, bumm. Ich bin den Hügel hinuntergerollt, habe mir den Kopf an einem Stein gestoßen und mir das Auge aufgeschlagen, das war's."

"Ich mache mir keine Sorgen"

Leno sagte, der Unfall sei kurz vor einem Auftritt passiert. Er wartete offenbar bis nach der Show, um ins Krankenhaus zu gehen und sich ärztlich behandeln zu lassen. Folgeschäden muss er nicht befürchten, wie er "Inside Edition" erklärte: "Das wird schon wieder, ich mache mir keine Sorgen." Ähnlich äußerte er sich gegenüber "TMZ" auf die Frage, wie es ihm geht: "Ich komme gut zurecht – ich bin hier und rede mit Ihnen", sagte er.

In den vergangenen Jahren hatte der Comedian mit einigen Verletzungen zu kämpfen. "Das Tolle an diesem Alter ist, dass man nicht aus seinen Fehlern lernt, man macht einfach immer wieder dieselben dummen Sachen", erklärte der 74-Jährige dazu "TMZ".

Jay Leno war im November 2022 wegen Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht, an der Brust und an den Händen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Verletzungen zog er sich bei einem Brand in seiner Garage zu. Er benötigte zwei Hauttransplantationen.

Im Januar 2023 verriet der Ex-Late- Night-Talk-Star dann, dass er einen Motorradunfall hatte. In einem Interview mit dem "Las Vegas Review-Journal" berichtete er, dass er sich dabei mehrere Knochenbrüche zugezogen hatte.