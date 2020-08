07.08.2020 17:42 Uhr

Wieder Single: Schnappt sich Jennifer Garner jetzt diesen Superstar?

Bevor es die ganz große Liebe wurde, ist es auch schon wieder vorbei: Jennifer Garner soll sich von ihrem Freund John Miller getrennt haben. Trost sucht die Schauspielerin nicht bei Ex-Mann Ben Affleck, sondern bei einem anderen Hollywood-Star…

Laut dem Promiportal „TMZ“ ist Jennifer Garner (48) wieder Single. Doch von Trübsal keine Spur. Ganz im Gegenteil: Die Ex von Ben Affleck (47) scheint nach der Trennung so richtig in Flirtlaune zu sein. Es liegen Bilder eines Strandausflugs vor, die Garner mit einem Schauspiel-Kollegen zeigen, der auch Single ist: Bradley Cooper (45).

Jennifer Garner und John Miller: Liebesaus nach zwei Jahren

Genau, DER Bradley Cooper. Ist er jetzt die Neubesetzung der Rolle Traummann an Jennifers Seite? John Miller (42) musste diesen Platz jedenfalls nach zwei Jahren wieder räumen. Eigentlich schien die Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem CEO und Vorsitzenden der Cali Group gerade so richtig Fahrt aufzunehmen: Spekulationen über eine baldige Verlobung und ein Babybäuchlein klangen eher nach Hafen der Ehe, als nach Ende der Veranstaltung. Umso überraschende jetzt die Neuigkeiten vom Liebesaus.

Nur Freundschaft – oder Flirt-Alarm?

Jennifer Garner scheint die Nachricht gut wegzustecken – immerhin vergnügt sie sich quietschfidel am Strand mit Bradley Cooper. Dass die beiden gemeinsam gesehen werden, ist an sich keine Besonderheit. Sie sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Beide kennen sich von den Dreharbeiten zur Serie „Alias“, die von 2001 bis 2006 im US-Fernsehen lief.

Bereits damals gab es immer wieder jede Menge Gerüchte, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft sei. Bewahrheitet haben sich diese jedoch nie – bis jetzt? Immerhin sind beide inzwischen Single und sozusagen frei füreinander – und für mehr als nur Freundschaft!

Der Trennungsgrund hieß angeblich Lady Gaga

Beide haben einige Erfahrungen in Sachen Beziehungen – nicht immer nur gute. Jennifer Garner hat sich nach zehn Jahren Ehe von Hollywood-Star Ben Affleck getrennt. Seine Alkoholsucht war einer der Hauptgründe für die Scheidung im Oktober 2018. Gut ein halbes Jahr danach war auch die Ehe von Bradley Cooper und Model Irina Shayk (34) am Ende. Im Juni 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Damals wurde spekuliert, dass Lady Gaga der Grund für die Trennung gewesen sein soll. Cooper und Gaga hatten sich bei den Dreharbeiten zu „A Star is Born“ kennen- und angeblich auch lieben gelernt. Mittlerweile ist Lady Gaga jedoch mit Michael Polansky zusammen – und auch Ben Affleck ist glücklich vergeben an Schauspielerin Ana de Armas (31).

Kommt jetzt das Happyend für Jennifer und Bradley?

Und auch Jennifer und Bradley haben inzwischen ein gutes Verhältnis zu ihren Ex-Partnern. Jen hat aus ihrer Ehe mit Ben Affleck drei gemeinsame Kinder. Bradley aus seiner Beziehung mit Model Irina Shayk die dreijährige Tochter Lea. Und: auch die Kinder verstehen sich bereits prächtig!

Zwar gab es immer wieder Gerüchte über ein Liebescomeback zwischen Shayk und Cooper, aber vielleicht sehnt sich Bradley gar nicht nach einem Comeback, sondern endlich nach einem Happyend? Und zwar mit deiner guten alten Freundin und vielleicht neuen Herzensdame Jennifer Garner!