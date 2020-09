08.09.2020 13:15 Uhr

Wiedersehen auf der Bühne mit Christine Neubauer und Sigmar Solbach

Die Schauspieler Christine Neubauer und Sigmar Solbach feiern am Mittwoch in München Premiere mit dem Theaterstück "Halbe Wahrheiten".

Die Schauspieler Christine Neubauer (58, „Die Landärztin“) und Sigmar Solbach (73, „Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“) spielen in München Theater. Das Stück „Halbe Wahrheiten“ feiert am Mittwoch (9. September) in der Komödie im Bayerischen Hof Premiere. Die letzte Vorführung des Vier-Personen-Stücks findet am 1. November 2020 statt.

Für dieses Engagement ist Neubauer mit ihrem Partner José und ihrem Hund aus Mallorca in ihre Heimatstadt München zurückgekehrt. Ihre Leidenschaft für die Schauspielerei mit dem „wunderbaren Privaten“ zu verbinden, mache sie sehr glücklich. „Besser kann’s mir nicht gehen im Moment“, schwärmt sie im Interview mit dem TV-Magazin „Brisant“ (Das Erste). Denn hier kann sie nun auch oft ihre Mutter besuchen.

Und auch für Sigmar Solbach ist dieses Theaterengagement etwas Besonderes. Denn er steht bereits zum zweiten Mal mit diesem Stück auf der Bühne. Beim ersten Mal lernte er seine Frau, Claudia Solbach, kennen. Sie war damals Maskenbildnerin an dem Theater. „Das war vor 30 Jahren“, erzählt sie lachend im Doppelinterview mit dem Boulevardmagazin. Damals habe er allerdings den „jugendlichen Liebhaber“ gespielt, „und jetzt spiele ich den alten Liebhaber“, ergänzt er.

Der Komödienklassiker stammt von dem britischen Dramatiker Alan Ayckbourn (81) und war sein erster großer Publikumserfolg.

(ili/spot)