Der erste seit Richard Lugners Tod Wiener Opernball 2025: Diese Stars sind dabei

Die ersten Stargäste des Opernballs 2025 sind enthüllt. (sv/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 14:53 Uhr

Ende Februar findet der erste Wiener Opernball nach Richard Lugners Tod statt. Nun wurden erste Stargäste enthüllt - auch der Baumeister soll noch einen Gast bestimmt haben.

Ende Februar findet der 67. Wiener Opernball statt, zum ersten Mal seit dem Tod von Opernball-Ikone Richard Lugner (1932-2024). An Stargästen wird es aber trotzdem nicht mangeln und auch ein Lugner-Gast, den der österreichische Baulöwe noch vor seinem Tod bestimmt habe, soll geladen sein.

In der Loge der beiden Verleger Adi Weiss und Michael Lameraner und des Immobilien-Moguls Michael Schmidt werden sich einige prominente Gäste tummeln. Am 15. Januar gaben die drei österreichischen Unternehmer via Instagram ihre ersten Gäste bekannt: Topmodel Franziska Knuppe (50) und Entertainer Bruce Darnell (67).

Prinzessin und Popstar als Stargäste

Nun haben sie nachgelegt. Über das eigene Magazin "Style Up Your Life!" verkündeten sie weitere Stargäste für ihre Loge in der Wiener Staatsoper. Zu der Runde in der gemeinsamen Loge der Verleger mit dem Immobilienbüro 3SI wird sich die deutsche Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (52) sowie Popstar Sasha (53) mit seiner Frau Julia Röntgen gesellen.

"Mit Lilly Wittgenstein, sowie Sasha und Julia (für beide ist der Opernball eine Premiere) verbindet uns eine enge Freundschaft", so Weiss und Lameraner. "Schön, dass die beiden sich für diesen Abend extra Zeit genommen haben."

Richard Lugner soll bereits einen Gast ausgewählt haben

Wie unter anderem die österreichische "Kronen"-Zeitung berichtet, soll Richard Lugner vor seinem Tod im August 2024 bereits einen Gast für den diesjährigen Wiener Opernball bestimmt haben. Der Name sei allerdings noch nicht bekannt. Der Gast werde aber Lugners Tochter Jacqueline (31) und ihren Ehemann Leo Lugner (38) begleiten. 2024 besuchte "Mörtel" seinen letzten Wiener Opernball mit Stargast Priscilla Presley (79). Der diesjährige Wiener Opernball findet am 27. Februar statt.