Fertig gestylt in kurzer Zeit Wiesn 2024: Einfache Flechtfrisuren für den Trachtenlook

Auf dem Oktoberfest sind jedes Jahr die verschiedensten Flechtfrisuren zu sehen. (paf/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 11:35 Uhr

Das Dirndl steht, aber die passende Flechtfrisur fehlt noch? Für schöne Zopf-Kreationen fehlt oft die Zeit oder Erfahrung. Mit diesen anfängerfreundlichen Hairstyles wird der Wiesn-Look 2024 jedoch zum Kinderspiel.

Das diesjährige Oktoberfest steht vor der Tür. Während das Dirndl schon bereitsteht, eröffnet sich die Frage nach der perfekten Flechtfrisur. Aber welche Hairstyles sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch einfach nachzumachen? Diese anfängerfreundlichen Zopf-Looks gelingen in Minuten.

Video News

Simpel aber elegant: Der Fischgrätenzopf

Wer sich das Geld für einen Friseur sparen möchte und erst wenig Flechterfahrung gesammelt hat, ist mit dem Fischgrätenzopf gut aufgestellt. Der geflochtene Zopf wertet mit seinem eleganten Aussehen jeden Trachtenlook auf. Für die Frisur braucht es zunächst zwei gleich große Haarpartien. Abwechselnd wird von jeder der beiden Seiten eine Strähne genommen und in der Mitte über die der anderen Seite gelegt. Nach und nach entsteht so das typische Fischgrätenmuster. Ein dünnes Zopfgummi befestigt den Zopf, der für einen voluminöseren Look mit einem Stielkamm aufgelockert werden kann. Damit ein besserer Halt entsteht, sollte nicht am Waschtag geflochten werden. Alternativ macht Trockenshampoo die Haare griffiger.

Darf auf keiner Wiesn fehlen: Der Gretchenzopf

Der Gretchenzopf ist ebenso für blutige Anfänger geeignet. Die Flechtfrisur gilt als Klassiker auf jedem Oktoberfest. Was kompliziert aussieht, ist in Wirklichkeit ganz einfach. Zunächst wird ein Mittelscheitel gezogen, der die Haare in zwei gleich große Teile aufteilt. Danach geht es auch schon los: Auf jeder Seite entsteht mit der üblichen Flechttechnik ein französischer Zopf, der unterhalb des Ohres begonnen werden sollte. Beide Zöpfe werden im Anschluss mit durchsichtigen Haargummis gesichert. Dann wird der erste Zopf über den Kopf geführt und mit kleinen Haarklammern dort befestigt. Derselbe Schritt wird auf der anderen Seite wiederholt. Um einen sauberen Look zu kreieren, werden die Zopfenden jeweils unter dem anderen Zopf versteckt. Für einen zusätzlichen Hingucker sorgt ein Blumenkranz, der die Frisur perfekt ergänzt.

Süße Hochsteckfrisur einfach gemacht: Der geflochtene Dutt

Dutts haben sich schon längst ihren Weg auf das Oktoberfest gebahnt. Für eine Variante des geflochtenen Dutts ist nur ein Zopf und wenig Geduld nötig. Trotz geringem Zeitaufwand ist der Hairstyle ein echter Hingucker. Für ihn wird das gekämmte Haar in einen simplen französischen Zopf verwandelt. Ist dieser mit einem Gummi festgebunden, wird er am Hinterkopf um sich selbst gewickelt, sodass ein Dutt entsteht. Damit das lose Ende des Zopfs verschwindet und er sicher sitzt, wird es in der Frisur versteckt. Wessen Haarlänge nicht dafür ausreicht, kann sich mit Zöpfen aus Kunsthaar aushelfen. Dann heißt es auch schon: O'zapft is!