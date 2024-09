"Mein perfekter Wiesntag" WiesnBummel 2024: Cathy Hummels kombiniert Spaß und Tradition

Cathy Hummels fährt mit Maria Höfl-Riesch und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner Riesenrad. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 12:12 Uhr

Cathy Hummels hat sich mit ihrem "WiesnBummel" den perfekten Tag auf dem Oktoberfest geschaffen. Mit rund 250 Gästen feierte die Moderatorin am Montag auf der Theresienwiese. Fehlt nur noch der perfekte Wiesn-Flirt ...

Cathy Hummels (36) macht sich die Wiesn, wie sie ihr gefällt – und hat dazu auch dieses Jahr wieder zahlreiche Influencer und Prominente zu ihrem legendären "WiesnBummel" eingeladen. Zum siebten Mal fand das Event am Montag (23. September) in München statt und bot eine perfekte Mischung aus Mode, Tradition und einer ordentlichen Portion Spaß.

Schon am Vormittag versammelten sich rund 250 Gäste in der exklusiven Styling-Lounge im Munich Marriot City West, um sich rundum für den Wiesntag aufzubrezeln. Haare, Make-up, Dirndl, Essen, Drinks, zudem eine Maniküre-Station, Vitamin-Infusionen und sogar ein kleines Tattoostudio – Hummels hat an alles gedacht, damit ihre Gäste perfekt gestylt auf die Wiesn gehen konnten.

"Ich habe den WiesnBummel genau so gestaltet, wie ich mir den perfekten Wiesn-Tag vorstelle", erklärt Cathy Hummels der Nachrichtenagentur spot on news am Rande des Events. "Schon vor der Wiesn ein bisschen genießen, etwas trinken, gleichzeitig gestylt werden, tolle Menschen kennenlernen und networken. Dann geht es mit der Rikscha auf die Wiesn – damit wir nicht im Stau stehen. Dann ein bisschen Zelt-Hopping und ein paar Fahrgeschäfte. Das ist für mich echte Quality-Time." Die Wiesn sei für sie "ein Stück Heimat" und ihr WiesnBummel jedes Jahr das Highlight.

Cathy Hummels hofft auf Wiesn-Flirt

Nur eine Sache fehlt noch, um den Tag perfekt zu machen: ein Wiesn-Flirt. Das Oktoberfest ist bekanntlich auch ein beliebter Ort für die Partnersuche. Darauf hofft auch Cathy Hummels: "Wenn mir jemand über den Weg läuft, der mir gefällt, dann schließe ich das auf keinen Fall aus. Ich hatte noch nie einen perfekten Wiesn-Flirt. Drückt mir die Daumen, dass es dieses Jahr so ist." Aber auch ohne Mann hat die 36-Jährige offenbar Spaß: "Ich genieße die Wiesn immer. Egal, ob Single oder nicht."

Das ist ihr Dirndl-Must-have

Dieses Jahr stand das Event unter dem Motto "Style meets Tradition". Cathy Hummels selbst verkörperte das Thema in einem traditionellen pinken Dirndl aus ihrer eigenen Kollektion, kombiniert mit stylischen modernen Elementen. "Ich liebe Mode, ich liebe Tradition. Ich finde es toll, wenn man sich mit seinem Outfit Mühe gibt, die eigene Persönlichkeit ausdrückt und eine traditionelle Tracht stylisch und neu interpretiert", so die 36-Jährige.

Ihr diesjähriges Must-have-Accessoire für die Tracht trägt Hummels selbst: knallpinke Cowboyboots, kombiniert mit schwarzen Trachtensocken. "Taylor Swift hat es vorgemacht!", scherzt sie. "Außerdem sehe ich sehr viele Frauen mit Haarreifen und Blumenkränzen. Und Spitzenblusen mit Puffärmeln, meist hochgeschlossen, oft auch in derselben Farbe wie das Dirndl." Absolutes No-go für die Moderatorin sind kurze Dirndl: "Und diese Faschingsdirndl. Die haben auf dem Oktoberfest einfach nichts zu suchen. Dann lieber gar keins."

Mit Oliver Pocher auf der Bühne

Nach der Styling-Session wurden die Gäste mit Rikschas zur Theresienwiese gebracht, wo das Café Kaiserschmarrn der erste Halt war. Hummels sorgte dort gemeinsam mit Comedian Oliver Pocher (46) für spontane Unterhaltung, als sie gemeinsam mit der Band Hits wie "Sweet Caroline" und "Marmor, Stein und Eisen bricht" zum Besten gaben.

Anschließend ging es mit rund 100 Influencern und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner weiter mit einer Runde Adrenalinkick auf den Fahrgeschäften. Cathy Hummels' Favorit: "Das Riesenrad! Wenn ich gut drauf bin, dann auch Autoscooter oder Top-Spin." Und das war sie offenbar: Gemeinsam mit Oliver Pocher drehte Hummels eine Runde im Autoscooter. Zum krönenden Abschluss ging es abends in die Käfer Wiesn-Schänke und danach zur WiesnBummel-Afterparty zurück ins Hotel.

Unter den prominenten Gästen waren unter anderem Alessandra Meyer-Wölden (41), Schauspielerin Claudelle Deckert (50), die schwangere Influencerin Lisa Straube (24) mit Ehemann Akka, Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch (39), Reality-Star Evelyn Burdecki (36), TV-Star Mark Keller (59), Schauspielerin Janine Kunze (50) und viele weitere.