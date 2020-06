Wieviel Wendler & Müller steckt in Claudia Obert & Cedric Beidinger?

Claudia Obert angelt sich „Big Brother“-Gewinner Cedric Beidinger! Er ist nun ihr neuer „Mann für alles“. Für 28 Euro pro Stunde sei er ihr Model, Sekretär und Chauffeur. So die letzten Schlagzeilen. Sind die beiden das neue Wendler-Müller-Paar – nur umgekehrt?

Ob zwischen den beiden mehr läuft ist ungewiss, zumindest erwecken die öffentlichen Techtelmechtel der beiden bei manchen Erstaunen und Fassungslosigkeit. Gökdeniz Özcetin (19) Schauspieler, Synchronsprecher und TV- Darsteller aus Bad Kreuznach/ Rheinland-Pfalz ist hingegen schockiert, nach dem bekannt geworden war, das Cedric Beidinger ihr neuer „Lover“ oder Mann für alles sein soll. Auf Instagram äußerte sich der junge Schauspieler mit folgenden Worten: „Die beiden schämen sich auch nicht! Einfach nur ekelhaft! #milf“

„Schockiert und fassungslos“

Özcetin fügt zu seinen Äußerung auf Instagram weiter zu: „Ich bin schockiert, fassungslos oder um es auf den Punkt zu bringen einfach nur angeekelt! Das sich ein so junger Mann von einer älteren Damen, die seine Mutter sein könnte für alles ausnutzen lässt! Da sieht man einmal mehr – auch mit 26 kann man naiv oder einfach nur dumm sein! Ich hoffe inständig das sich Cedric nicht weiter auf Claudia einlässt, wer weiß was sie mit ihm noch anstellt, an dieser Stelle spreche ich Claudia direkt an! Die beiden erinnern mich an Laura und Michael Wendler! Genau die selbe Story! – mit Geld kann man sich nun mal alles kaufen auch Menschen!“

Kennengelernt hatten sich die beiden bei einer kurzen Visite im Mai bei „Big Brother“, berichtet die Bild-Zeitung. Dort gewann Cedric Beidinger ein Dinner mit ihr. Er gewann dann die letzte Big-Brother-Staffel und kurz danach gab’s ein Wiedersehen mit der Unternehmerin. Denn auch sie war begeistert von ihrem „Ceddy“. Er habe bei Big Brother in einer halben Stunde drei Flaschen Champagner vernichtet.

„Sehr gute Freunde“

Cedric Beidinger reagierte am Montag auf die Vorwürfe und erklärte nun gegenüber klatsch-tratsch.de: „Zwischen Männern und Frauen gibt es auch so etwas wie Freundschaft. Und selbst wenn da etwas wäre, wäre der Altersunterschied doch völlig irrelevant. Viel wichtiger ist doch, dass man gemeinsame Ziele hat. Ich habe schon betont, dass wir beide nicht auf eine Beziehung aus sind. Unser Verhältnis ist rein geschäftlich und freundschaftlich. Ich bin weder ein Michael Wendler noch ein Tom Kaulitz.“

Weiter sagte Cedric: „Wir sind aber sehr gute Freunde. Wir fliegen ja nicht umsonst nach Ibiza. Aber es ist klar, dass sich da auch viele Hater melden werden. Auf die gebe ich aber nichts. In meinen Augen ist das nur Neid. Nichts weiter. Die urteilen nur darüber, was sie sehen und fantasieren mehr in uns hinein.“