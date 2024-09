Beim TV-Duell mit Donald Trump Wilde Verschwörungstheorie: Sind Kamala Harris‘ Ohrringe Kopfhörer?

Kamala Harris trägt beim ersten TV-Duell mit Donald Trump Perlenohrringe mit Goldhalterung. (ili/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 12:41 Uhr

Sind die Ohrringe, die Kamala Harris beim ersten TV-Duell mit Donald Trump getragen hat in Wahrheit Kopfhörer? Die wilde Verschwörungstheorie.

Ließ sich US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59) beim ersten TV-Duell mit ihrem Konkurrenten Donald Trump (78) etwa soufflieren? Die Antwort lautet Ja – sofern man der neuesten wilden Verschwörungstheorie glauben mag. Demnach trug die Demokratin bei ihrem 90-minütigen TV-Auftritt am Dienstag Bluetooth-Ohrringe, die als Kopfhörer genutzt werden können.

Wie "Mail Online" meldet, soll es sich bei den Perlenohrringen mit Goldhalterung, die Harris schon zu früheren Anlässen getragen hat, jedoch nicht um getarnte Kopfhörer handeln. Stattdessen soll der Schmuck von Tiffany's stammen, "Double Pearl Hinged Earrings in Sterling Silver" heißen und 920 Euro kosten.

Firmenchef scherzt: Audio-Ohrringe bald auch in einer "männlichen Variante"

Tatsächlich gibt es ähnlich aussehende intelligente Audio-Ohrringe für rund 700 Euro, die von einem deutschen Start-up-Unternehmen entwickelt wurden. Die Technik soll bei diesem ungewöhnlichen Kopfhörer in der künstlichen Perle versteckt sein, berichtet "Computer Bild" und zitiert den Manager der Münchner Firma zu dem multifunktionalen Schmuckstück: "Technisch geeignet wäre unser Produkt für den Einsatz bei einer Presidential Debate sicher auch", so Malte Iversen. Doch ob es sich wirklich um einen Kopfhörer aus dem Sortiment des Unternehmens handele, wisse man nicht.

Weiter scherzte er: "Aus Gründen der Chancengleichheit arbeiten wir mit Hochdruck an einer männlichen Variante und werden sie Herrn Trump zeitnah zum Kauf anbieten. Da Gold mit Orange nicht gut harmoniert, wird es wohl eher eine silberne Farbgebung werden."

Bei "Computer Bild" heißt es zu der wilden Verschwörungstheorie außerdem: "Hätte Harris sich wirklich etwas zuflüstern lassen wollen, dann gibt es viele Geräte auf dem Markt, die sogar ganz unsichtbar sind."

Harris und Trump standen sich am Dienstag zum ersten – und möglicherweise letzten – Mal vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November in einer hitzigen Debatte gegenüber.