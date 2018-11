Will Daniela Büchner wirklich auf Mallorca bleiben?

Donnerstag, 22. November 2018 18:10 Uhr

Daniela Büchner (40) will nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemannes, des VOX-Auswanderers Jens Büchner, die spanische Sonneninsel Mallorca offenbar nicht verlassen.

Die fünffache Mutter will ihren aktuellen Wohnort trotz des schweren Schicksalsschlages nicht verlassen. Die ‚Bild’Zeitung behauptet, „Freunde und Angehörige“ hätten angedeutet, „dass Danni nicht kampflos aus Mallorca abziehen“ wolle.

Carsten Hüther, der Booking-Manager des Partysängers, sagte dem Blatt: „Danni wird Mallorca nicht verlassen. Sie hat diese Insel gemeinsam mit Jens lieben gelernt. Sie wird hier bleiben und sich durchboxen, sie wird es hier schaffen. Das ist auch in Jens‘ Sinne.“ Büchner starb am letzten Samstag im Alter von nur 49 Jahren an Lungenkrebs. Hüther weiter: „Daniela ist immer noch durch den Wind und kann das gar nicht fassen. (…) Ihre größten Ängste sind, dass sie nicht weiß, wie es weitergeht.“

Quelle: instagram.com

„Daniela ist verzweifelt“

Marion Pfaff, Besitzerin der kleinen Kneipe „Krümels Stadl“ und selbst Reality-Star bei ‚Goodbye Deutschland‚, die Malle-Jens zu fortlaufenden Auftritten verholfen hatte, äußerte sich gegenüber ‚Bunte‘ zu dem Thema etwas skeptischer: „Ich glaube, niemand kann sich in ihre Situation hinein versetzen. Sie steht mit zwei Kleinkindern da, verliert ihre große Liebe und hinzukommt, dass sie zum zweiten Mal Witwe geworden ist. Daniela ist verzweifelt und weiß nicht, wie es weiter gehen soll“. Allerdings glaube Pfaff, dass die Witwe Büchners „ihren Weg bestreiten wird und für Jens den Traum von Mallorca weiter leben wird.“

Das könnte durchaus bedeuten, dass ‚Goodbye Deutschland‘ den weiteren Weg der Büchner-Familie verfolgen wird. Ob Büchner sich der erst im Frühjahr eröffneten ‚Faneteria‘ widmen wird ist ebenso unklar wie die Fragen, welcher beruflichen Tätigkeit die gelernte Friseurin nachgehen wird.