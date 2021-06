Will Smith bringt im November seine Memoiren heraus

Will Smith auf der Premiere des Disney-Films "Aladdin" im Jahr 2019. (nra/spot)

20.06.2021 16:50 Uhr

Schauspielstar Will Smith bringt sein erstes Buch heraus. Darin erzählt er unter anderem, wie er von einem "ängstlichen Kind" zum Weltstar wurde.

Hollywood-Megastar Will Smith (52) veröffentlicht bald sein erstes Buch. In seinen Memoiren mit dem Titel „Will“ möchte er seine Geschichte erzählen – und damit unter anderem, wie er von einem „ängstlichen Kind“ zum Rap- und Filmstar wurde . Der Schauspieler teilte die freudige Nachricht mit seinen mehr als 54 Millionen Instagram-Followern.

„Mein erstes Buch überhaupt“, freut sich der 52-Jährige in dem Beitrag und hält das Werk stolz in die Kamera. Er erzählt, dass er zwei Jahre daran gearbeitet habe. Für „Will“ kooperierte er mit dem erfolgreichen Schriftsteller Mark Manson (37) zusammen, der unter anderem für sein Selbsthilfebuch „Die subtile Kunst des darauf Scheißens“ bekannt ist.

Ein Buch der Selbsterkenntnis von Will Smith

„Diese Memoiren sind das Produkt einer tiefgreifenden Reise der Selbsterkenntnis, einer Abrechnung mit allem, was der eigene Wille einem bringen kann, und allem, was er zurücklassen kann“, heißt es auf der offiziellen Website zum Buch. Der Schauspieler möchte mit „Will“ auch anderen Menschen helfen.

„Es ist einfach, die materielle Welt zu lenken, wenn man erst einmal den eigenen Geist erobert hat. Davon bin ich überzeugt“, wird Smith dort zitiert. „Wenn Sie einmal das Terrain Ihres eigenen Verstandes erlernt haben, treibt Sie jede Erfahrung, jedes Gefühl, jeder Umstand, ob positiv oder negativ, einfach vorwärts, zu größerem Wachstum und größerer Erfahrung.“

Die Kunst hinter dem Buchcover

In einem weiteren Post präsentiert Smith die Entstehung des Buchcovers. In einem beschleunigten Clip malt Künstler Brandan Odums Will Smith als Kind, als Teenager und als jungen Erwachsenen. Jedes Porträt wird von Worten wie „Angst“ oder „Schmerz“ übermalt. Im Vordergrund steht ein aktuelles Porträt: „Fünf Schichten, jede repräsentiert eine andere Phase meines Lebens … Wunderschön!“

Das Buch wird am 9. November 2021 erscheinen. Aktuell kann man es bereits online vorbestellen.