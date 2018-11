Will Smith läuft Halbmarathon in Havanna

Dienstag, 20. November 2018 12:23 Uhr

Will Smith ist immer für eine Überraschung gut! Nun lief er, ganz ungeniert zwischen den anderen Läufern, den Halbmarathon „Marabana“ in Kuba.

In einem Video sagte der Schauspieler: „Wir sind hier, wir sind in Havanna. Kuba stand auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Mit drei Wochen Vorbereitung laufe ich einen Halbmarathon, ich bin aufgeregt. Die Energie an diesem Ort ist irrwitzig gut! Und: Ich liebe Kuba.“

Will Smith belegte Platz 718

So ganz zivil lief der Superstar natürlich nicht durch die Straßen von Havanna, er hatte einige Bodyguards dabei, die ebenfalls das Tempo halten mussten.

Quelle: instagram.com

Organisator des Laufs Carlos Gattorno ist begeistert und sagt über seinen berühmten Läufer: „Das ist eine ausgestreckte Hand! Es ist eine Brücke zwischen beiden Nationen.“

Will Smith legte die Strecke in rund zweieinhalb Stunden zurück und belegte Platz 718, von den ca. 6000 Läufern.