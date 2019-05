Will Smith überraschte mit immer neuen Food-Trucks

Mittwoch, 29. Mai 2019 15:28 Uhr

Will Smith überraschte seine Co-Stars mit verschiedenen Mahlzeiten. Der 50-Jährige ist erst seit einer Woche mit dem neuesten ‚Aladdin‘-Film im Kino zu sehen und hat schon jetzt zahlreiche Zuschauer begeistert. Ebenso begeistert sind seine Co-Stars von ihm.

Naomi Scott, Mena Massoud, Marwan Kenzari und auch Regisseur Guy Ritchie konnten sich nämlich schon während der Dreharbeiten immer über neue Überraschungen am Set freuen. Immer mal wieder tauchte der Star, der in dem Liveaction-Streifen den ‚Dschinn‘ spielt, mit verschiedenen Food-Wagen auf. Besonders Makkaroni mit Käse waren beliebt. „Er hat immer wirklich lustige Sachen gemacht“, erzählte nun Scott, die im Film die Rolle der Prinzessin Jasmine spielt, im Gespräch mit ‚People Now‘. „Er hat immer verschiedene Food-Trucks mitgebracht. Wir hatten Makkaroni mit Käse und dann all diese unterschiedlichen Sorten von Makkaroni und Käse. Das war fantastisch.”

Spaßvogel am Set

Auch vor der Kamera war der ‚Prinz von Bel Air‘-Darsteller offenbar eine nette Gesellschaft. Nicht selten brachte er seine Kollegen zum Lachen, weshalb die ein oder andere Szene auch öfters wiederholt werden musste. „Wir waren einfach sehr kicherig, wir haben einfach nur gekichert“, so Scott. „Und dann hat er immer noch etwas auf Lager, das es sogar noch schlimmer macht und dann ist der Take im Eimer. Das waren großartige Tage.“

Quelle: instagram.com