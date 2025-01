Oscar-Eklat hatte sie 2022 wiedervereint Will Smith und Jada Pinkett Smith: Wie steht es um ihre Ehe?

Seit 1997 sind der "Bad Boys"-Star Will Smith und die Schauspielerin Jada Pinkett Smith verheiratet. (rho/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 10:33 Uhr

Mit der skandalösen Oscar-Ohrfeige 2022 haben Will Smith und seine Ehefrau Jada Pinkett Smith wieder zusammengefunden. Doch unter einem Dach leben sie nicht, wie jetzt bekannt wurde.

"Ich bin nicht als seine Frau hingegangen, aber ich bin als seine Frau gegangen", das verkündete Jada Pinkett Smith (53), nachdem ihr Ehemann Will Smith (56) sie bei der Oscar-Verleihung 2022 verteidigt hatte. Nach einem üblen Scherz ohrfeigte er Schauspieler Chris Rock (59) auf der Bühne. "Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich niemals von Wills Seite weichen würde, nachdem ich all die Jahre dachte, ich würde es tun", sagte sie im Oktober 2023 gegenüber "Extra".

Nun hat ein Informant enthüllt: "Sie leben ihr eigenes Leben, aber sie haben sich nicht komplett getrennt". Die dem Paar nahestehende Quelle sagte laut dem US-Magazin "People", dass der "Men in Black"-Star und seine Ehefrau "seit Jahren getrennte Wohnungen" hätten, aber "noch zusammen seien".

Zum Zeitpunkt der Oscar-Ohrfeige soll das Paar bereits seit sieben Jahren getrennt gewesen sein. "Nach all den Jahren, in denen ich versucht habe, herauszufinden, ob ich Will verlassen würde, brauchte ich diesen Schlag, um zu erkennen, dass ich ihn nie verlassen werde", so die Schauspielerin im Dezember 2023 gegenüber "Daily Mail". "Wer weiß, wo unsere Beziehung jetzt wäre, wenn das nicht passiert wäre?" Doch so richtig scheint das seit 1997 verheiratete Paar es noch immer nicht zu wissen.

Der "heilige Schlag" habe ihre Beziehung gerettet

2022 stürmte Smith auf die Bühne der Oscar-Verleihung, um den Komiker zu schlagen, nachdem dieser sich über Pinkett Smiths Alopecia areata-Erkrankung (entzündlich bedingter Haarausfall) lustig gemacht hatte. "In dem Moment, in dem die Kacke am Dampfen ist, sieht man, wo man wirklich steht", sagte Jada Pinkett Smith der britischen Boulevardzeitung über die positive Wendung, die der damalige Skandal für ihre Ehe brachte. Der "heilige Schlag" hätte viel Gutes bewirkt. Bereits 2016 hatte sich das Paar laut Pinkett Smiths Biografie "Worthy" getrennt.

Für seine Karriere hatte die Rettung der Ehre seiner Frau bittere Konsequenzen: Nach der Oscar-Verleihung trat Will Smith aus der Academy aus. Seine Tat nannte er "schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar". Dennoch hatte sich die Academy dazu entschlossen, den Leinwand-Helden für zehn Jahre zu sperren. Das bedeutet, er darf weder bei der jährlichen Auszeichnung filmischer Leistungen vor Ort sein, noch virtuell teilnehmen. Zudem ist der Oscar-Preisträger vom Voting für ein Jahrzehnt ausgeschlossen. Einige Filmprojekte wurden ebenfalls gestoppt.

Im November wurde das Paar turtelnd gesehen

Als Einheit zeigte sich die Familie zuletzt im Mai 2024 bei der Premiere seines Films "Bad Boys: Ride or Die" in Los Angeles mit ihren Kindern Willow (24) und Jaden (26), sowie Trey (32, aus einer früheren Beziehung von Will Smith).

Im November wurden Will Smith und Jada Pinkett Smith nach einem Restaurantbesuch in Calabasas, Kalifornien, gesehen, wie sie das Lokal eng umschlungen verließen.