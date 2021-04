Willi Herren (†45): DAS verspricht Tochter Alessia ihrem verstorbenen Papa

Tod von Willi Herren – Tochter Alessia findet rührende Worte

22.04.2021 15:21 Uhr

Am Dienstag ist Schauspieler und Ballermann-Sänger Willi Herren im Alter von nur 45 Jahren überraschend verstorben. Ein großer Schock für seine beiden Kinder Alessia und Stefano.

Auch wenn das Verhältnis von Alessia (19) und Stefano (27) zu Papa Willi nicht immer das Beste war, sind die drei in den letzten Jahren sehr zusammengewachsen. Tochter Alessia meldet sich nun auf Instagram zu dem plötzlichen Tod ihres Vaters.

Willi Herrens Tochter trauert um den überraschenden Verlust

Dass ihr Vater so plötzlich aus ihrem Leben gerissen wird, hätte Alessia Herren nie erwartet – umso größer ist der Schmerz der 19-Jährigen. Unter einem Gedenk-Post auf ihrem Instagram-Account richtet sie rührende Worte an ihren verstorbenen Vater. „Mein Leben, mein Herz, mein Blut! Papa, ich brauche dich so sehr!“, schreibt Alessia in Versalien unter eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihres Vaters.

Unter dem Post des angehenden Reality-Stars trauern nicht nur Alessias Fans, sondern auch Fans, Freunde und Kollegen ihres Vaters Willi Herren mit ihr und bieten ihr ihre Unterstützung an. Ein Zeichen für die 19-Jährige, wie viele Leben ihr geliebter Papa berührt hat. Alessia ist sich sicher: Willi wird nun als ihr Schutzengel aus dem Paradies über sie wachen und auf sie aufpassen.

Alessia Herren: „Ich werde diese Legende weiterführen“

Noch kürzlich standen Willi und Alessia Herren gemeinsam vor der Kamera bei „Promis, 7 Tage ohne … – Das SAT.1 Umweltexperiment“ und das ehrliche Vater-Tochter-Duo konnte die Challenge sogar für sich gewinnen. Schon in den letzten Jahren wurde klar, Alessia möchte Papas Fußspuren ins Rampenlicht folgen, denn die 19-Jährige tritt zunehmend in Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ auf.

Nun muss sie diese Reise ohne Papa Willi Herren an ihrer Seite bestreiten. Ein Weg, den Alessia zukünftig für ihren verstorbenen Vater gehen wird, wie sie unter ihrem Post erklärt: „Ich werde diese Legende weiterführen. Ich werde Willi Herren in weiblich sein NUR FÜR DICH!! Ich liebe dich Papa!!“

Seine Kinder sind mit der Trauer nicht allein

Auch die Mutter seiner beiden Kinder Mirella Fazzi und besonders Willis Noch-Ehefrau Jasmin Herren sind bestürzt von dem tragischen Tod des Schauspielers. „…und ein Teil von mir geht mit Dir. Auf EWIG Deine Frau“, schreibt Jasmin zu einem gemeinsamen Foto von ihr und Willi. Trotz der schwierigen Beziehung der beiden ist die plötzliche Witwe am Boden zerstört.

Inzwischen hat Jasmin Herren ihr Profilbild auf Instagram auch zu einem schwarzen Bild geändert. Die Trauer schlug die Herrens wie ein Schlag. Willis hinterbliebene Familie wird in dieser schwierigen Zeit sicherlich stärker zusammenhalten als je zuvor.

(SR)