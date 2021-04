Willi Herren: Darum wird Frau Jasmin bei der Beerdigung fehlen

29.04.2021 17:17 Uhr

Am 20. April wurde Willi Herren tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Der Schock sitzt nach wie vor tief, vor allem bei seinen Angehörigen. Nun wurde bekannt, dass seine Frau Jasmin Herren nicht zur Beerdigung kommen wird.

Am 5. Mai soll die Beerdigung von Willi Herren auf dem Friedhof Melaten in Köln in Köln stattfinden. Mit dabei natürlich seine Familie: Seine Geschwister und seine Kinder Alessia und Stefano. Doch eine wird fehlen: Seine Frau Jasmin.

Spendenaufruf der Geschwister

Bereits vor einigen Tagen gab es Wirbel um die anstehende Beerdigung, denn seine Geschwister hatten einen Spendenaufruf auf Instagram gestartet. Dort hieß es im Namen der Geschwister Theo und Annemie:

„Liebe Freunde und Bekannte von Willi Herren. Da mein lieber Bruder plötzlich und unerwartet verstorben ist, wollen wir ihm eine ehrenvolle Beerdigung gönnen, so wie er es verdient hat. Werde das Geld verwalten und vorlegen, was damit passiert. Alles kommt Willi für eine ehrenvolle Beerdigung zugute. Vielen Dank in leiser Trauer, der große Bruder!“

Kontakt mit Jasmin Herren

Kurz darauf löschten sie den Aufruf wieder, denn in der Zwischenzeit hatte Jasmin Herren sich bei ihnen gemeldet: „Zu dem Zeitpunkt als ich den Aufruf gestartet hatte, standen wir mit Jasmin noch nicht in Kontakt.“

Er erklärt weiter: Als Jasmin sich dann bei uns gemeldet hat und uns darüber informiert hat, dass sie sich der Sache zusammen mit uns annehmen wird, haben wir sofort die Spendenaufrufe gestoppt und aus dem Netz genommen“, so Theo.

Jasmin befindet sich in ärztlicher Behandlung

Doch diese Pläne wurden jetzt verworfen, denn Jasmin Herren sei „körperlich und seelisch nicht in der Lage, die Trauerfeier zu organisieren und zu besuchen“, wie ihre Managerin Patricia Lessnerkraus gegenüber der „Bild“-Zeitung bekanntgab. Und weiter: „Jasmin befindet sich zurzeit wieder in ärztlicher Behandlung, ihr geht es nicht gut. Sie schafft das momentan alles nicht.“

Jasmins Anwältin Pellegrino Marcone erklärte außerdem: „Unsere Mandantin hat die Totenfürsorge betreffend ihres verstorbenen Ehemannes Willi Herren auf Wunsch der Familie auf diese übertragen.“

Normalerweise fällt die Totenfürsorge nach Ableben auf den Ehepartner zu, danach erst den Kindern. Nun werden Alessia und Stefano, die Kinder von Willi Herren, die Beerdigung übernehmen und bekommen von seinen Geschwistern natürlich tatkräftige Unterstützung.

(TT)