Willi Herren: Das sind die Bilder von der Beerdigung

05.05.2021 12:17 Uhr

Vor gut zwei Wochen die traurige Meldung: Der Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist im Alter von nur 45 Jahren überraschend verstorben. Nun fand am Mittwoch (5. Mai) die Beerdigung des Entertainers statt.

Mach et jot, Willi! So oder so ähnlich verabschiedeten sich nun Freunde und Familie von Willi Herren. Seit seinem viel zu frühen Tod am 20. April waren die Hinterbliebenen des ehemaligen „Lindenstraße“-Stars nicht zur Ruhe gekommen.

Viele mysteriöse Vorfälle nach Willi Herrens Tod

So wurde nur wenige Stunden nach der traurigen Meldung um seinen Tod in seine Wohnung in Köln-Mülheim eingebrochen und persönliche Gegenstände entwendet. Und dann gleich der nächste Schock: Nur wenige Stunden nach Willi starb auch Hund Tommy, den er und seine Ex-Frau Jasmin gemeinsam hatten. „Er ist seinem Herrchen nachgelaufen“, postete die 42-Jährige Witwe voller Trauer.

Am 02. Mai brannte dann auch noch sein Foodtruck, den er nur kurz vor seinem Tod der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, unter bis lang noch ungeklärten Umständen komplett aus. „Wie viel muss diese Familie eigentlich noch ertragen?“, fragte daraufhin im Netz ein Fan sehr treffend.

So lief die Trauerfeier ab

Nun, am 5. Mai um 11 Uhr 11 wurde Willi Herren im engsten Kreis auf dem Friedhof Melaten beigesetzt. Im Sinne des „Kölner Originals“ habe sich die Familie dazu entschieden, die Zeremonie in Rot-Weiß zu halten, teilte das zuständige Bestattungshaus vorab mit. Damit wollte man die Verbundenheit, die Willi zu seiner Heimatstadt Köln hatte, unterstreichen.

Die Beisetzung des Entertainers erfolgte in einer Erdbestattung im Sarg, der zuvor mit einer Pferdekutsche durch Köln gezogen wurde. Dabei ließen Fans und Freunde zu Ehren von Willi unter Applaus rote und weiße Ballons in den Himmel steigen.

Unter den Trauergästen waren auch Prominente

Wegen der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie waren zur Beerdigung nur 30 Personen zugelassen. Deshalb hatte die Familie im Vorfeld darum gebeten, dass Fans nicht zur Beerdigung kommen, sondern sich stattdessen in einem digitalen Kondolenzbuch verewigten. Um auf dem Friedhof sicher zu stellen, dass die Corona-Regeln auch eingehalten werden, waren uniformierte Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf dem Gelände.

Unter den Trauergästen befanden sich neben Willi Herrens Kindern Alessia und Stefano auch sein ehemaliger Manager Marcel Pioske sowie TV-Star Frank Fussbroich. Im Vorfeld wurde spekuliert, ob Jasmin Herren der Trauerfeier bewohnen würde oder nicht, denn laut Medienberichten soll es Streitigkeiten mit der Familie gegeben haben, heißt es. Zudem gehe es der 42-Jährigen nach RTL-Informationen seelisch und physisch sehr schlecht. Trotz des großen medialen Interesses war während der Zeremonie das Filmen und Fotografieren verboten.