Willi Herren: Food Truck soll ihm zu Ehren wieder öffnen

Willi Herren starb am vergangenen Dienstag. (jom/spot)

21.04.2021 20:15 Uhr

Am 16. April begrüßte Willi Herren bei der Eröffnung seines Food Trucks Freunde und Kollegen. Nach dem Tod des TV-Stars soll der Wagen ihm zu Ehren am kommenden Donnerstag wieder geöffnet werden.

Am vergangenen Freitag eröffnete Willi Herren (1975-2021) in Anwesenheit von Kollegen seinen Food Truck „Willi Herren’s Rievkoochebud“ in Frechen bei Köln. Nach dem Tod des TV-Stars wollen seine Geschäftspartner den Wagen ihm zu Ehren am kommenden Donnerstag wieder öffnen, wie aus einem Instagram-Post des Reibekuchen-Wagens hervorgeht. Besucher und Fans des beliebten Sängers könnten gerne dort Blumen und Kerzen hinterlassen, heißt es in dem Posting weiter. „Dieser Truck war sein Baby und sein Vermächtnis für euch.“

Willi Herren starb im Alter von 45 Jahren am vergangenen Dienstag (20. April) in seiner Kölner Wohnung. Der Food Truck sollte dem Sänger nach zahlreichen Konzertabsagen als neues Standbein in der Corona-Pandemie dienen.