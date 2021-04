Willi Herren hat 16 Kilo abgenommen: Geschockt über seine Figur

13.04.2021 12:00 Uhr

Willi Herren will abspecken und hat den Kilos den Kampf angesagt. Die ersten Pfunde sind auch schon gepurzelt und er hat bereits 16 Kilo abgenommen. Wie hat er das nur geschafft?

Schauspieler und Malle-Sänger Willi Herren ist schon seit Jahren im Geschäft. Nach und nach kamen die Pfunde hinzu und so trägt er seit einiger Zeit ein kleines Bäuchlein mit sich herum. Vor allem in der Quarantäne-Zeit vor „Promis unter Palmen“ kamen einige Kilos hinzu.

Drei Wochen in Quarantäne

Am Montagabend ist die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ gestartet und Willi Herren ist einer der 12 Kandidaten. Vorab mussten sich alle in eine Quarantäne begeben.

„Bei ‚Promis unter Palmen‘ waren wir ja fast drei Wochen in Quarantäne. Jeder einzelne in einem Hotelzimmer und durften fast drei Wochen das Zimmer nicht verlassen. Am siebten Tag durften wir einmal eine halbe Stunde um den Pool rumlaufen“, berichtet Herren gegenüber „Bunte“.

„Oh mein Gott!“

Zu dem Bewegungsmangel kam auch das ganze Essen – eine wahrlich tückische Kombi. „Und weil es da so viel zu Essen gab, habe ich in der Quarantänezeit zugelegt. Ich bin dann etwas dicklich ins Format“, gesteht Willi.

Im selbst graut es schon vor den Aufnahmen aus der Sendung und er erklärt weiter: „Wenn ich jetzt schon die Bilder sehe, die Abends so gezeigt werden, denke ich: ‚Oh mein Gott‘.“

16 Kilo sind weg

Schnell wusste Willi, so kann das nicht weitergehen und deswegen begann er schon während der Dreharbeiten mit einer Diät: „Ich hab dann da meinen Sport gemacht und weniger gegessen.“

Die ersten Ergebnisse können sich sehen lassen, denn auch nach der Sendung hält er weiter Diät: „Ich hab das jetzt beibehalten und habe jetzt seit ‚Promis unter Palmen‘ 16 Kilo weg.“

(TT)