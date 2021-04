Willi Herren: Jetzt meldet sich auch Bastian Yotta zu Wort

23.04.2021 21:39 Uhr

Der überraschende Tod von Willi Herren Anfang der Woche hat ganz TV-Deutschland betroffen gemacht und noch immer wird gerätselt, wie es dazu kommen konnte. Auch viele Promi-Kollegen haben sich bereits zu den traurigen Nachrichten zu Wort gemeldet.

Seit Tagen wird um Willi Herren getrauert, der mit nur 45-Jahren viel zu früh verstarb. Entsetzen und Trauer sind groß – gerade bei vielen seiner prominenten Weggefährten, die sich in den sozialen Netzwerken zum Ableben des einstigen „Lindenstraße„-Schauspielers äußern.

„Das finde ich sehr dumm“

Seitdem posten viele Stars und Sternchen ihre Gedanken, aber auch häufig gemeinsame Selfies mit dem Entertainer. Für Bastian Yotta geht das mittlerweile alles zu weit. Als dann auch noch kürzlich Prinz Marcus von Anhalt ein Video mit hochrotem Kopf und lallender Aussprache postet, in dem er ziemlich pietätlos unsortierte Behauptungen über Willi Herren von sich gibt, brennen bei Yotta die Leitungen durch.

„Ich habe den Willi Herren sehr gerne gehabt“, beginnt der adoptierte Prinz seine mittlerweile gelöschte Insta-Story. „Dass er sein Leben beendet hat, finde ich sehr dumm von ihm. Er hat viele dumme Sachen gemacht, aber er war ein sehr großer Entertainer“, schwadroniert von Anhalt mit brennender Zigarre in der Hand.

Marcus von Anhalt: „Der Willi war wirtschaftlich am Ende“

Willi habe angeblich die Produktionsgesellschaft dazu überredet, „dass mehr Gage an mich geht und weniger an ihn, damit ich ihm dann das geben kann, weil er insolvent war und der Insolvenzverwalter die ganze Gage kriegt“, behauptete er weiter. „Der Willi war wirtschaftlich am Ende“ und er habe versucht, ihn aus dieser verzwickten Lage zu helfen, erklärt Prinz Marcus von Anhalt mit selbstgefälligem Unterton.

Alles unappetitliche Behauptungen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Das sieht auch Bastian Yotta so. In seine Insta-Story erklärte der in Ungnade gefallene Mr „Mircale Morning“ was er von der ganzen medialen Hysterie um den Tod von Willi denkt.

Nutzen alle Willis Tod für eigene PR?

„Ist es nicht erstaunlich, wer sich nach dem Tod von Willi Herren jetzt noch alles zu Wort meldet!?“, fragt er mit sarkastischem Unterton. „Jeder muss jetzt noch ein Interview geben und benutzt ihn für Publicity.“

Alle versuchten seiner Meinung nach von diese tragischen Situation zu profitieren, so Yotta weiter: „Die ‚Bild‘-Zeitung arbeitet sich durch die Eskapaden. Freunde, Rest in Peace sieht für mich anders aus.“

„Lasst die Finger von den Drogen!“

Dabei, so Yotta weiter, würde der Fokus das Wesentliche verfehlen: nämlich Will Herren! Viel wichtiger wäre doch die Frage: „Was hätte Willi gewollt? Er hätte gesagt: ‚Lasst die Finger von den Drogen. Schaut, was mit mir passiert ist.‘ Das ist, was er gewollt hätte.“

Wobei sich hier gleich zwei Fragen aufdrängen: Kannten sich Yotta und Herren so gut, dass der bayrische Muskelberg wissen könnte, was Willi gewollt hätte? Und zielt sein letzter Kommentar auf das Video von Marcus ab? Denn der erweckte in seiner Insta-Story den Eindruck, als habe er schon gewaltig einen im Tee. Diesen Eindruck hatten nämlich auch einige Fans, die das Video unter anderem mit Kommentaren wie „Voll bis in die Spitzen“ oder „Wenn der so weiter macht, ist der bald bei seinem Kumpel Willi“ versahen.