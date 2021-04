Willi Herren: So trauert die Promiwelt um ihn

20.04.2021 18:14 Uhr

Die Nachricht vom überraschenden Tod von Entertainer Willi Herren schockt gerade das ganze Land. In der aktuellen Staffel der Realityshow "Promis unter Palmen" mauserte sich der 45-Jährige mit seinem mutigen Aussagen zu Zivilcourage und gegen Homophobie zum Gewinner der Herzen.

Wie die „Bild“-Zeitung jetzt berichtete, starb der bekannte Schauspieler, Sänger und TV-Darsteller Willi Herren am Dienstag in seiner Wohnung in Köln. Das bestätigten sowohl sein Manager als auch die Kölner Polizei gegenüber der Zeitung. Angeblich soll der 45-Jährige an einer Überdosis gestorben sein. Die genauen Umstände sind noch immer unklar. Genauso ungeklärt ist, wer eigentlich den Notruf abgegeben hat.

„Ich will das nicht wahrhaben!!!“

In den sozialen Netzwerken trauern Freunde und Weggefährten um ihren Willi. So auch TV-Sternchen Georgina Fleur, die sich geschockt von der traurigen Nachricht zeigt. Erst vor wenigen Wochen war sie mit ihm gemeinsam nach Thailand geflogen, um dort ebenfalls an der aktuellen „Promis unter Palmen„-Staffel teilzunehmen. Doch es kam anders und sie nahm nicht an dem Format teil.

„Willi, ich sitze hier und weine und versuche dich anzurufen, dein Handy ist aus … Lass es bitte nicht wahr sein!!!“, postete Georgina aufgebracht in ihrer Insta-Story. „Ich will das nicht wahrhaben!!! Will du bist mein Lieblingskollege!!!“ Beide hätte eine ganz besondere Freundschaft verbunden, schreibt sie weiter und postete ihr letztes gemeinsames Video aus dem Flugzeug nach Thailand. Sie sei dankbar ihn hätte kennenlernen dürfen, beendet sie ihr Posting.

„Ich kann es gar nicht glauben!“

Auch Jenny Elvers, die vor einigen Jahren mit Willi bei „Promi Big Brother“ zu sehen war, meldete sich zu Wort. Die 48-Jährige teile ein Bild des Verstorbenen und schrieb dazu: „Willi!! Ich kann es gar nicht glauben! @jasminherren78 @alessiaherren Es tut mir unendlich leid.“

Auch Natascha Ochsenknecht zeigte bei Instagram ihre Trauer und postete einen kurzen gemeinsamen Clip. „Willi willst Du mich verarschen…… Dein Ernst einfach so zu gehen. Es war klar das dein Abgang mal anders aussehen wird, aber das ist jetzt eindeutig zu früh. Gute Reise mein Freund und lass es da oben richtig krachen und schick ne Rakete. Machet jut, schwing de Hut.“

„Mach et joot, schwing de Hut, Jung“

„Sprachlos. Fassungslos. Geschockt. Willi Herren ist tot?!“, fasste Dragqueen Olivia Jones ihre Emotionen zusammen. „Die Welt steht still. Für einen kurzen Moment. Und wieder einmal ahnen wir, wie schnell doch alles vorbei sein kann.“

Und weiter: „Willi, Du hast immer alles gegeben, um zu unterhalten. Und das letzte, was wir von Dir sahen, war (D)eine klare Kante gegen Homophobie und Mobbing beim Start von Promis unter Palmen. Großes Kino. Mach et joot, schwing de Hut, Jung. Und pass von oben auf Deine Familie auf.“

„Promis unter Palmen“ wird eingestellt

Auch „Promis unter Palmen“-Kollege Chris Töpperwien zeigt sich am Boden zerstört: „Ruhe in Frieden, lieber Willi. Ich bin fassungslos und erschüttert. Du wirst uns allen fehlen!“

Apropos „Promis unter Palmen“: Sat.1 hat angekündigt wegen Willis Tod die aktuelle Staffel einzustellen: „Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden.“