Willi Herren: Sohn Stefano telefoniert täglich mit seinem toten Vater

Stefano Herren richtet rührende Worte an Papa Willi

23.04.2021 13:26 Uhr

Am Dienstag wurde Schauspieler, Sänger und Reality-Star Willi Herren mit nur 45 Jahren tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Seinen Sohn Stefano trifft der überraschende Tod seines Vaters besonderes, denn die beiden hatten eine starke Bindung. Jetzt richtet er rührende Worte an seinen verstorbenen Papa.

Anders als bei Schwester Alessia (19) war das Verhältnis von Willi Herren und seinem Sohn Stefano (27) schon immer besonders eng. Tägliche Telefonate und Besuche waren bei dem Vater-Sohn-Gespann Standard und auch für die beiden Kinder von Stefano war Opi Willi der größte Held. Mit herzerwärmenden Worten wendet sich Stefano nun auf Instagram an seinen verstorbenen Vater.

Stefano: „Du warst ein richtiger Kämpfer mit dem Herz am rechten Fleck“

„Mein geliebter Papa, wir waren nicht nur Sohn und Vater, sondern auch beste Freunde“, schreibt Stefano Herren unter einem Foto von ihm und Willi. Der 27-Jährige beschreibt die besondere Beziehung der beiden und verrät, dass kein Tag verging, an dem sie sich nicht sahen oder zumindest übers Telefon sprachen.

Ein Ritual, was Stefano besonders fehlen wird. „Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, rufe ich dich an und auch heute Morgen habe ich es getan“, verrät der Sohn von Willi Herren. Immer wieder muss Stefano schmerzlich feststellen, dass der plötzliche Tod seines geliebten Vaters Realität ist und nicht bloß ein schlimmer Albtraum.

Sie gaben sich Halt und teilten alle Geheimnisse

Stefano und Papa Willi haben sich gegenseitig Halt gegeben, dem anderen den Rücken frei gehalten. Auch wenn Willi Herrens Sohn sich normalerweise eher aus der Öffentlichkeit gehalten hat, sorgte der 27-Jährige immer wieder für Schlagzeilen: Denn wer seinem Vater unrecht tat, der musste mit Gegenwind von Stefano rechnen – der zweifache Vater war sozusagen der Racheengel von Papa Willi.

„In deinem Leben hattest du nicht nur wahre Freunde um dich und nicht alle wollten immer das gute für dich, aber ich habe mich immer wie ein Löwe vor dich gestellt und wollte dich vor solchen Menschen beschützen“, so Stefano Herren, „Doch diesmal konnte ich dich nicht schützen und deinen letzten Moment mit dir teilen.“

Wie es sich in einer echten Männerfreundschaft gehört, teilten Stefano und Willi Herren ihre Probleme, Sorgen und Geheimnisse miteinander – eine Beziehung, wie Stefano sie sonst zu niemandem hatte. „Keiner kannte mich so wie du, mit all meinen Macken und Fehlern, doch für dich war ich immer perfekt“, schreibt Stefano weiter.

Für Stefanos Kinder war Willi Herren der Superman-Opi

Stefano muss den Tod von Willi seinen Kindern und Willis Enkeln Emilio und Valentina beichten – ein Schritt, der dem 27-Jährigen das Herz bricht. „Für Emilio warst du nicht nur ein Opi, so wie er dich nannte, sondern ein Superheld Opi“, schreibt der Vater von zwei Kindern, „Du hast seine Kinderaugen immer zum Leuchten gebracht.“

Doch auch für Töchterchen Valentina tut es Stefano leid, denn die Kleine hatte nur ein Jahr lang das Glück, Opi Willi kennen und lieben zu lernen. Eine Zeit, die seine Tochter später vermutlich nur noch durch Geschichten ihrer Eltern kennen wird.

Stefano Herren: „Mich nicht von dir verabschieden zu können, ist das Schlimmste“

Nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen von Schauspieler Willi Herren – ein Punkt, der Stefano besonders schwer fällt, denn das hätte der 27-Jährige gerne noch zu Lebzeiten seines Vaters getan. „Mich nicht von dir verabschieden zu können, ist das schlimmste“, schreibt er. Gemeinsam mit Frau Lorena, seinen Kindern und Schwester Alessia Herren wird Stefano wohl auch in Zukunft noch häufig in Erinnerungen an Willi Herren schwelgen und dem ehrlichen Entertainer gedenken.

