William, Kate und George trauern nach England-Pleite

Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William (r.) mit versteinerter Miene auf der Tribüne des Wembley-Stadiums beim Finalspiel England gegen Italien. (dr/spot)

12.07.2021 06:38 Uhr

Ganz England ist im Tal der Tränen und mittendrin trauern Prinz William, Herzogin Kate und Prinz George. Die royale Familie musste die bittere Pleite im EM-Endspiel live miterleben. William fand kurz darauf die ersten Worte nach dem Sieg der Italiener.

Auch die royale Unterstützung brachte am Ende nichts: England verlor am späten Sonntagabend das Finale der UEFA EURO 2020 ausgerechnet im Elfmeterschießen und im heimischen Wembley-Stadion gegen den neuen Europameister Italien. Auf der Ehrentribüne drückten zuvor 120 Minuten lang Prinz William (39), Herzogin Kate (39) und ihr ältester Sohn Prinz George (7) vergeblich die Daumen für die Three Lions. Nach dem letzten Fehlschuss ihrer Engländer versteinerten sich naturgemäß die Blicke der Royals auf den Rängen.

Eine gute Stunde nach dem Triumph der Italiener hatte William offenbar seine Worte wiedergefunden und den ersten Schock verdaut. Auf dem offiziellen Instagram-Account seiner Familie schrieb er zu einem Schnappschuss der geschlagenen britischen Mannschaft: „Herzzerreißend. […] Ihr seid alle so weit gekommen, aber leider war dieses Mal nicht unser Tag. Ihr könnt alle den Kopf hochhalten und stolz auf euch sein – ich weiß, dass da noch mehr kommen wird.“

Auch an den Sieger richtete Prinz William ein paar Worte und gratulierte der Squadra Azzurra zu „einem großartigen Sieg“. Für Kate war es übrigens ein durch und durch sportlicher Sonntag: Zuvor verfolgte sie in Wimbledon bereits das Finale der Herren zwischen Novak Djokovic (34) und Matteo Berrettini (25).