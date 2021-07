William Shatner heuert beim russischen Sender RT an

02.07.2021 11:25 Uhr

Mächtig Gegenwind für "Star Trek"-Legende William Shatner: Seine neue Show "I Don't Understand" beim US-Ableger des russischen Staatssenders RT löst bei vielen Irritationen aus.

Captain Kirk sorgt aktuell für Irritationen: Der ehemalige „Raumschiff Enterprise“-Star William Shatner (90) bekommt beim US-amerikanischen Ableger des russischen Staatssenders RT eine eigene Show. Am 12. Juli startet die Sendung „I Don’t Understand“ auf RT America. Laut Senderangaben werden darin „faszinierende und aktuelle Fragen beantwortet, die das natürliche Interesse der Menschen weckt, aber von den etablierten Medien nur zögerlich behandelt werden“.

Man suche in der Show nach Antworten auf Phänomene des Weltalls und wolle die Beschaffenheit des Universums erklären. Zum Beispiel gehe es um den Urknall, dunkle Materie und die Gefahr von Weltraumschrott. Shatner selbst erklärte dazu in einem RT-Werbevideo in Anspielung auf den Titel der Sendung: „Ich verstehe nichts, ich werde Fragen stellen.“

It’s political because you need it to be political. You do know that news services such as the BBC World Service are partially funded through the UK’s defense budget? What do you have to say about that?????? https://t.co/ne6ThSKQo0

— William Shatner (@WilliamShatner) June 30, 2021