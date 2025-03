Stars William und Catherine feuern bei Six-Nations-Spiel gegnerische Teams an

Duke and Duchess of Cambridge - Prince William Catherine - with their dog Jul 22 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 18:00 Uhr

William und Catherine, der Prinz und die Prinzessin von Wales, werden am Wochenende beim Six-Nations-Rugby-Turnier zusehen.

Prinz William und seine Frau Catherine werden auf verschiedenen Seiten anfeuern, wenn sie am Samstag (15. März) im Principality Stadium in Cardiff ihre Plätze einnehmen, um das Spiel zwischen Wales und England zu sehen. Der 42-jährige Thronfolger ist Schirmherr des walisischen Rugby-Verbandes, während seine Frau Schirmherrin der Rugby Football Union ist, die den englischen Fußball regelt.

Vor dem Spiel kündigte der Kensington-Palast an, dass sich das königliche Paar mit verletzten Spielern treffen wird, die vom Welsh Rugby Charitable Trust unterstützt werden – dessen Schirmherr ebenfalls William ist – in der Sir Tasker Watkins Suite, einem Bereich, der speziell für verletzte Spieler und ihre Familien vor den Spielen konzipiert wurde.

Die Royals, die gemeinsam die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) haben, sind beide begeisterte Sportfans und konkurrieren hart miteinander. Und Catherine gab zuvor zu, dass sie und ihr Mann selten ein Tennisspiel zu Ende spielen, weil es zu einer „mentalen Herausforderung“ zwischen ihnen geworden ist. Im Gespräch mit Mike Tindall, dem Ehemann von Williams Cousine Zara Tindall, und seinen Co-Moderatoren Alex Payne und James Haskell in ihrem Podcast ‚The Good, The Bad and The Rugby‘ sagte sie zuvor: „Ich bin überhaupt nicht wettbewerbsfreudig.“ Aber dann gab sie zu: „Ich glaube nicht, dass wir es tatsächlich je geschafft haben, ein Tennisspiel zu Ende zu bringen. Es wird zu einer mentalen Herausforderung zwischen uns beiden.“ William stimmte zu: „Es geht darum, wer den anderen mental ausstechen kann.“