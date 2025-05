Stars William und Kate vom ‚Time Magazine‘ bei Top 100 Philanthropy Awards ausgezeichnet

Catherine Princess of Wales and Prince William - February 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 09:00 Uhr

Der Prinz und die Prinzessin von Wales wurden vom ‚Time Magazine‘ bei den prestigeträchtigen Top 100 Philanthropy Awards ausgezeichnet.

William (42) und seine Frau Catherine (43) arbeiten seit Jahren mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen und wurden von der Publikation für ihre Bemühungen gelobt, „die königliche Philanthropie zu modernisieren“ durch soziale Innovation und Unternehmenspartnerschaften.

In der Würdigung über das Paar schrieb ‚Time‘: „Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, sind weniger um den Erhalt der Kultur besorgt als vielmehr um soziale Fragen, bekämpfen Obdachlosigkeit und psychische Gesundheit auf dem Land durch ihre Royal Foundation und stellen innovative Lösungen für den Klimawandel durch den Earthshot Prize ins Rampenlicht, einen von William im Jahr 2020 gestifteten Umweltpreis.“ Das Magazin fügte hinzu, dass es für den Ansatz der Waleses entscheidend sei, soziale Imperative mit soliden Geschäftsstrategien in Einklang zu bringen und Unternehmensallianzen aufzubauen.

Die Aufnahme von William und Catherine in die ‚Time‘-Liste ist eine Fortsetzung von gewürdigten Royals durch das Magazin. Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, wurden schon 2021 in der Liste der 100 einflussreichsten Personen von ‚Time‘ aufgeführt.

In den letzten Jahren hat Catherine die Kampagne ‚Shaping Us‘ und die Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood ins Leben gerufen, die Arbeitgeber dazu ermutigt, die Entwicklung von Kleinkindern am Arbeitsplatz zu unterstützen. Die Initiative wird von Unternehmen wie Deloitte, Lego und Co-op unterstützt. Derweil geht Williams Umweltpreis, der Earthshot Prize, in sein fünftes Jahr. Das Programm stellt jährlich 5 Millionen Pfund für Ökoprojekte weltweit bereit und wurde 2020 ins Leben gerufen.