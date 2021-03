Wincent Weiss gesteht: „Ich bin der ewige Single“

21.03.2021 14:52 Uhr

Popsänger Wincent Weiss klagt über seinen Single-Status. Dabei hätte er schon Lust auf eine Beziehung.

Auch wenn ihm die Mädchenherzen nur so zufliegen, geht der Sänger schon seit langer Zeit solo durchs Leben.

Auf die Frage, ob er derzeit in einer Beziehung sei, antwortet Wincent Weiss gegenüber der Illustrierten „Gala“: „Schön wär’s … Ich habe letztens mal wieder festgestellt, dass ich der ewige Single in meinem Umfeld bin. Alle Freunde oder Kollegen um mich herum sind in einer Beziehung.“ Am liebsten würde er lieber früher als später eine eigene Familie gründen. „Ich habe selbst eine Schwester und genieße das sehr. Deshalb wünsche ich mir auf jeden Fall mehrere Kinder, damit die ebenfalls in den Genuss der Geschwisterliebe kommen“, erklärt er.

Freunde seit Kindertagen

Glücklicherweise kann sich der 28-Jährige immer auf seinen Freundeskreis verlassen, dem auch sein neues Lied ‚Wer wenn nicht wir‘ gewidmet ist.

„Für mich persönlich ist der Song eine Liebesklärung an meine besten Freunde, mit denen ich seit vielen Jahren durch dick und dünn gehe. Mit meinem besten Freund war ich schon nebeneinander im Kinderwagen, wir waren zusammen im Kindergarten und haben jede Phase unseres Lebens mitbekommen“, erzählt der Musiker. (Mehr dazu unten im Video!)

Juror bei „The Voice Kids“

Seit Ende Februar sitzt Wincent, der 2013 bei DSDS teilnahm, erstmals in der Jury von „The Voice Kids“. Diese Rolle mache ihm ordentlich Spaß. „Ich kann sehr gut mit Kindern umgehen. Ich wollte ja auch früher eine Zeit lang Kindergärtner werden. Wenn ich in einen Raum reinkomme und da sind Kinder, kümmere ich mich lieber um die und spiele mit ihnen als mit den Erwachsenen abzuhängen“, lacht er. (Bang)