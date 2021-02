12.02.2021 12:44 Uhr

Winfried Kretschmanns Frau ist an Brustkrebs erkrankt

Winfried Kretschmanns Frau Gerlinde ist an Brustkrebs erkrankt: "Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu. Ich will für sie da sein, so gut es geht", erklärte Baden-Württembergs Ministerpräsident.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72) hat in einer „persönlichen Mitteilung“ bekannt gegeben, dass seine Frau an Brustkrebs erkrankt ist. „Eigentlich ist es eine rein persönliche Angelegenheit. Meine Frau und ich haben gemeinsam entschieden, sie dennoch öffentlich zu machen“, heißt es in dem Statement. „Meine Frau Gerlinde ist an Brustkrebs erkrankt. Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu. Ich will für sie da sein, so gut es geht.“

Er werde „in der schwierigen Lage für das Land meine Arbeit als Ministerpräsident weiterhin mit vollem Einsatz fortführen“, erklärt Winfried Kretschmann weiter: „Termine, die das Regierungsgeschäft nicht betreffen, werde ich aber nicht immer wahrnehmen können. Dazu gehören auch Termine im anstehenden Wahlkampf. Ich brauche diese Zeit, um meiner Frau beizustehen. Dafür bitte ich um Verständnis.“ Abschließend schreibt der Politiker in der Mitteilung: „Ich weiß, dass viele Menschen diese Situation aus eigener Erfahrung kennen oder Angehörige und Freunde haben, die eine solche Erkrankung durchmachen mussten. Deshalb sind wir dankbar für Ihre Anteilnahme. Aber wir bitten darum, von Nachfragen abzusehen.“

Winfried und Gerlinde Kretschmann, eine ehemalige Grundschullehrerin, sind seit 1975 verheiratet. Das Paar hat drei erwachsene Kinder.

(hub/spot)