Winnie Harlow: Darum weinte sie bei der Victoria’s-Secret-Show

Tränen des Glücks? Winnie Harlow (24)weinte, bevor sie ihr Victoria’s Secret-Fashion-Show-Debüt gab.

Das 24-jährige Model lief Donnerstagabend den legendären Catwalk in New York City herunter. Ihren beeindruckenden Auftritt legte sie in atemberaubenden rosafarbenen Dessous mit rosa Federn und einem silbernen drapierten Leibchen hin.

Die kanadische Schönheit kombinierte das Outfit zu passenden pinkfarbenen High Heels, einem diamantenen Statement-Kropfband und Kreolen. Die ehemalige ‚America’s Next Top Model‚-Teilnehmerin begeisterte die Fans zudem später in einem tief ausgeschnittenen Catsuit mit Blumenmuster, der einen passenden Balconette-BH freilegte.

„Ich habe viel geweint“

Dazu trug sie passende Blumenhandschuhe und Stirrup-Leggings. Der Look wurde mit himmelhohen Absätzen und einem Paar silberner Chandelier-Ohrringe perfekt abgerundet. Aber Harlow gab zu, dass sie vor der Veranstaltung nervös gewesen war, mit ihren Sachen über den Laufsteg zu stolzieren.

Im Gespräch mit dem ‚PEOPLE‘-Magazin sagte sie: „Ich muss zugeben, meine Nerven sind ein bisschen schwächer als sonst. Ich habe viel geweint, aber vor allem Tränen des Glücks. Dies ist die erste große Show, die ich mache, die auf der ganzen Welt im Fernsehen ausgestrahlt wird, was die Latte sehr hoch legt. Aber ich bin mehr aufgeregt als alles andere.“ Winnie ist das erste Model mit der Vitiligo-Krankheit, das bei einer Victoria’s Secret-Show aufgetreten ist.