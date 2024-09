Hand in Hand mit Scott Mackinlay Hahn Seltener Paarauftritt in Venedig: Winona Ryder zeigt ihren Partner Winona Ryder sorgte bei den Filmfestspielen in Venedig für einen doppelten Hingucker: Die Schauspielerin begeisterte nicht nur mit einem extravaganten Look, sondern auch mit einer besonderen Begleitung. Hand in Hand lief sie mit ihrem langjährigen Partner über den roten Teppich.