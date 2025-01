In die Welt hinaus Winterflucht ins Paradies: Fünf Traumziele für den Januar

Die Tempel von Angkor Wat in Kambodscha sind eines der fünf besten Reiseziele im Januar. (elm/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 22:46 Uhr

Ob Sonne, mildes Klima oder einzigartiges Wintervergnügen: Diese fünf Reiseziele sind im Januar besonders attraktiv für Erholungssuchende und Abenteuerlustige.

Während die Temperaturen in Mitteleuropa frostig bleiben, locken andere Regionen mit Sonne, mildem Klima oder einzigartigen Wintererlebnissen. Diese fünf Reiseziele haben im Januar einen ganz besonderen Reiz und sind für Erholungssuchende und Abenteurer gleichermaßen interessant.

Cartagena, Kolumbien

Cartagena an der kolumbianischen Karibikküste verbindet koloniale Architektur mit tropischem Flair. Die Altstadt, ein UNESCO-Weltkulturerbe, beeindruckt mit bunten Fassaden, engen Gassen und prächtigen Kirchen. Der Januar gilt als eine der besten Reisezeiten: Das Wetter ist trocken und die Temperaturen liegen bei angenehmen 28 Grad. Die zahlreichen Cafés und Restaurants der Stadt laden dazu ein, das karibische Lebensgefühl in vollen Zügen zu genießen.

Außerhalb der Stadt erwarten den Besucher weiße Sandstrände und türkisblaues Meer. Ein Tagesausflug zu den Islas del Rosario, einer Gruppe kleiner Inseln, bietet sich an, um Korallenriffe und die Unterwasserwelt der Karibik zu erkunden. Diese Mischung aus Kultur und Natur macht Cartagena zu einem idealen Ziel für einen sonnigen Januarurlaub.

Tulum, Mexiko

Tulum an der mexikanischen Karibikküste bietet im Januar ideale Bedingungen für einen erholsamen Urlaub. Das milde Klima mit Temperaturen um die 25 Grad ist ideal für Strandtage und Ausflüge. Die weitläufigen Strände, gesäumt von Palmen und weißem Sand, laden zum Entspannen ein. Tulum hat sich zu einem beliebten Ziel für Ruhesuchende entwickelt, die abseits der großen Touristenströme die Schönheit der Küste genießen möchten.

Neben dem paradiesischen Strand hat Tulum auch kulturell einiges zu bieten. Die Ruinen der alten Maya-Stadt thronen majestätisch auf einer Klippe über dem Karibischen Meer. Die von der UNESCO geschützte historische Stätte zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Mexikos. Wer mehr über die Geschichte der Maya erfahren möchte, sollte unbedingt die archäologischen Ausgrabungen besuchen.

Hobart, Australien

Die tasmanische Hauptstadt Hobart beeindruckt mit einer Mischung aus historischem Flair und unberührter Natur. Im Januar ist in Australien Hochsommer, so dass Outdoor-Aktivitäten im Vordergrund stehen. Die Stadt am Fuße des Mount Wellington bietet Wanderwege mit beeindruckenden Ausblicken auf den Hafen und die Umgebung. Auf den Salamanca Markets, die jedes Wochenende stattfinden, kann man regionale Produkte und Kunsthandwerk entdecken.

Die einzigartige Flora und Fauna Tasmaniens lässt sich am besten in den nahe gelegenen Nationalparks erleben, wie zum Beispiel im Freycinet Nationalpark, der mit seinen weißen Sandstränden und rosafarbenen Granitfelsen fasziniert. Hobart ist auch ein guter Ausgangspunkt für eine Reise entlang der tasmanischen Ostküste, die für ihre Weingüter und kulinarischen Spezialitäten bekannt ist.

Siem Reap, Kambodscha

Siem Reap, bekannt als Tor zu den Tempeln von Angkor, entfaltet im Januar bei trockenem und angenehm warmem Wetter seine ganze Pracht. Das UNESCO-Weltkulturerbe Angkor Wat beeindruckt durch seine Architektur und die mystische Atmosphäre, die besonders bei Sonnenaufgang unvergesslich ist. Die Stadt selbst bietet zahlreiche Museen und Kunstgalerien, die die Geschichte und Kultur Kambodschas beleuchten.

Neben den kulturellen Höhepunkten locken auch kulinarische Entdeckungen: Auf lokalen Märkten und in Restaurants werden traditionelle Khmer-Gerichte wie Amok oder frische Frühlingsrollen serviert. Für eine Auszeit von der Stadt bietet sich ein Ausflug an den Tonle Sap See an, wo schwimmende Dörfer und beeindruckende Naturlandschaften auf die Besucher warten.

Whistler, Kanada

Winterfreunde, die statt Sonne und Strand Schnee und sportliche Herausforderungen suchen, sind im kanadischen Whistler genau richtig. Das Skigebiet, das zu den besten der Welt zählt, bietet kilometerlange Pisten für alle Könnerstufen. Aber auch abseits der Pisten gibt es im Januar viel zu entdecken: Hundeschlittenfahrten, Schneeschuhwandern und Heliskiing sind nur einige der zahlreichen Aktivitäten im Schnee, der für seine Pulvereigenschaften weltberühmt ist.

Die charmante Fußgängerzone des Ortes lädt mit gemütlichen Cafés und internationalen Restaurants zum Verweilen ein. Besonders beeindruckend ist die Aussicht auf die umliegende Bergwelt, die man von der "Peak 2 Peak Gondola", eine der längsten und höchsten Seilbahnen der Welt, genießen kann. Whistler ist nicht nur ein Paradies für Sportler, sondern auch ein Rückzugsort inmitten einer spektakulären Winterlandschaft.