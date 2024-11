Babybauch-Foto bei Instagram „Wir haben gewählt“: Joe Bidens Enkelin Naomi ist schwanger

Joe Biden bei der Hochzeit seiner Enkelin Naomi Biden. (jom/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 06:55 Uhr

Naomi Biden hat den Tag der US-Präsidentschaftswahl dafür genutzt, ihre Schwangerschaft zu verkünden. Bei Instagram teilte sie ein Babybauch-Foto und schrieb: "Wir haben gewählt."

US-Präsident Joe Bidens (81) Enkelin Naomi Biden (30) hat bei Instagram verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Am Tag der US-Präsidentschaftswahl (5. November), bei der Bidens Nachfolge bestimmt wird, teilte sie in einer Instagram Story ein Spiegel-Selfie, auf dem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. "(Wir) haben gewählt", schrieb sie zu dem Bild. Zudem hat sie ihren Bauch mit einem Voting-Sticker dekoriert.

Video News

Besondere Hochzeit

Die Tochter von Joe Bidens Sohn Robert Hunter Biden (54) und Ehemann Peter George Heermann Neal gaben im September 2021 ihre Verlobung bekannt. Am 19. November 2022 fand die Hochzeit statt. Joe Biden und Ehefrau Jill Biden (73) begrüßten die Hochzeitsgäste für die Vermählung im Weißen Haus. Das Paar gab sich in dem offiziellen Regierungssitz des Präsidenten das Jawort.

Es war das erste Mal, dass die Enkelin eines Präsidenten in dem berühmten Gebäude in Washington D.C. heiraten durfte. Nach Angaben des Weißen Hauses gaben sich Neal und Biden um 11.00 Uhr auf dem Süd-Rasen des Weißen Hauses in Anwesenheit von rund 250 Gästen das Jawort.