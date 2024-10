Tragödie um Sänger „Wir sind untröstlich“: Liam Paynes Familie trauert um Sänger

Liam Payne ist nach dem Sturz von einem Hotelbalkon gestorben.

SpotOn News | 17.10.2024, 15:56 Uhr

Der durch One Direction bekannt gewordene Sänger Liam Payne ist im Alter von nur 31 Jahren gestorben. Nach der schlimmen Nachricht meldet sich seine Familie zu Wort.

Liam Payne (1993-2024) ist nach dem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Zahlreiche Fans und Prominente meldeten sich zum plötzlichen Tod des Sängers in den sozialen Medien, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und sich zu verabschieden. Auch die Familie des Verstorbenen hat jetzt ein Statement veröffentlicht, in dem sie in ihrer Zeit der Trauer um Ruhe bittet.

"Liam wird für immer in unseren Herzen leben"

"Wir sind untröstlich", heißt es in einem Statement, das unter anderem der britischen "BBC" vorliegt. "Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten." Und weiter: "Wir unterstützen uns als Familie gegenseitig, so gut wir können und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit."

"Wir sind über die Nachricht zutiefst erschüttert", habe ein nicht näher genanntes Familienmitglied zudem "Mail Online" verraten. "Wir sind alle sehr traurig und versuchen, damit fertig zu werden. Ich hoffe nur, dass jeder ihnen etwas Privatsphäre gibt und ihnen erlaubt, damit fertig zu werden. Das ist alles, was ich sagen kann", habe außerdem Paynes Onkel Roger Harris gesagt.

Liam Payne wurde 1993 in Wolverhampton geboren und war ein britischer Sänger, der als Mitglied der Boyband One Direction weltberühmt wurde. Payne war Medienberichten zufolge bei einem Sturz von einem im dritten Stock gelegenen Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben gekommen. Rettungskräfte hätten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen können. Die genauen Umstände des tödlichen Sturzes sind noch nicht eindeutig geklärt, es werde ermittelt.

Nach Bekanntwerden der Tragödie versammelten sich zahlreiche Fans Liam Paynes vor der Hotelanlage, zündeten Kerzen an und legten Blumen nieder.