Wird es einen zweiten Teil von „Baby Driver“ geben?

Der Actionfilm "Baby Driver" zählt zu den Überraschungshits des Jahres 2017. Wie steht es um das geplante Sequel mit Ansel Elgort?

Regisseur Edgar Wright (46) ist mit dem Action-Thriller „Baby Driver“ im Jahr 2017 ein Überraschungshit geglückt. Der Brite lieferte auch das Drehbuch. Nicht nur das Einspielergebnis von über 225 Millionen Dollar spricht für sich. Im Jahr 2018 gab es drei Oscar-Nominierungen in den Kategorien „Bester Schnitt“, „Bester Ton“ und „Bester Tonschnitt“. Zudem hat der Film auf dem bekannten internationalen Kritikerportal „Rotten Tomatoes“ 92 Prozent Zustimmung unter den Profis und 86 Prozent beim Publikum. Das schreit doch geradezu nach einem zweiten Teil.

Hauptdarsteller Ansel Elgort (26) hat im Juli 2019 im Interview mit MTV erzählt, dass er bereits einen Entwurf des Drehbuchs für das Sequel gesehen habe. Zudem hat er damals verraten, dass der Titel allerdings nicht „Baby Driver 2“ sein würde. Elgort gab sich optimistisch. Er glaube daran, dass die Fortsetzung zustande kommen werde. Regisseur Edgar Wright twitterte ebenfalls im Juli 2019 auf die Frage eines Fans nach einem Update zu Teil zwei, dass er hoffe, dass das Sequel bald gedreht werden könne. Dazu müsste aber alles zusammenpassen. Und das war bisher offenbar nicht der Fall.

Will the #BabyDriver sequel ever see the light of day? @AnselElgort confirmed that director @edgarwright has told him the title, and he's seen a script: "I think it's gonna happen" pic.twitter.com/FRxIom0LCg

— MTV NEWS (@MTVNEWS) July 25, 2019