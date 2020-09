20.09.2020 14:46 Uhr

Wird es trotz Corona Weihnachtsmärkte geben?

Wird auch die besinnliche Zeit der Corona-Pandemie zum Opfer fallen, oder können Weihnachtsmärkte öffnen? Markus Söder macht etwas Hoffnung.

Können die Deutschen in diesem Jahr wieder Glühwein und Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt genießen, oder muss das ganze Land wegen der Corona-Krise auf die liebgewonnene Tradition verzichten? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (53) hat sich trotz der Pandemie für den Adventsspaß ausgesprochen. „Für die Weihnachtsmärkte muss man sich kluge Konzepte überlegen“, erklärt der Politiker im Gespräch mit der „Welt am Sonntag“.

So könne man unter anderem eine Maskenpflicht auferlegen, den Alkoholkonsum einschränken und bestimmte Laufwege festlegen. „Dann kann ich mir die Christkindlmärkte vorstellen, die allerdings anders sind als die normalen – und nur, wenn es das regionale Infektionsgeschehen zulässt“, so Söder zu „WamS“.

Gleichzeitig warnt er davor, bisherige Erfolge im Kampf gegen das Virus aufs Spiel zu setzen. Eine Umfrage von „NDR Schleswig-Holstein“ hat kürzlich ergeben, dass auch im Norden bereits an entsprechenden Konzepten für Weihnachtsmärkte gearbeitet wird. So gebe es unter anderem in Flensburg, Neumünster und Lübeck erste Planungen. Kiel hat demnach zudem bereits bekanntgegeben, dass nach aktuellem Stand alle Märkte stattfinden sollen.

