Wird Leonardo DiCaprio Vater? Camila Morrone soll schwanger sein

Wird Leonardo DiCaprio Vater? Camila Marrone soll schwanger sein

19.03.2021 14:19 Uhr

Es wären die News des Tages: Leonardo DiCaprio und seine blutjunge Model-Freundin Camila Morrone sollen ein Baby erwarten. Hat der ewige Model-Hunter sich jetzt etwa dazu entschieden, eine Familie zu gründen?

Das Liebes-Leben von Leonardo DiCaprio war in den letzten Jahren turbulent. Seine Vorliebe: Mit blutjungen Models durch New York radeln. Seit vier Jahren fährt Camila Morrone neben ihm her.

Eine auffällige Wölbung

Die 23-Jährige ist seit vier Jahren das Model an Leos Seite und wie es aussieht, ist da etwas im Busch, bzw. im Bauch. Denn wie das amerikanische „OK Magazin“ berichtete, soll Camila mit einem auffälligen Bäuchlein gesichtet worden sein.

Auf neuen Paparazzi-Fotos aus West Hollywood, soll man das Model mit einer kleiner Wölbung im Bauchbereich sehen. Einfach nur ein ungünstiges Foto und wächst da tatsächlich ein Mini-Leo heran?

Ein Insider plaudert aus

Das Magazin berichtete, dass ein Insider mehr weiß: „Leo und Camila erwarten ein Baby. Die Schwangerschaft ist noch in einem frühen Stadium, sie wollen noch warten, bis sie sie es in der Öffentlichkeit preisgeben, aber ihre Familie und Freunde sind bereits eingeweiht“, so der Insider.

Und weiter: „Leo ist total glücklich und aufgeregt. Er sucht bereits nach einem Namen, und plant schon mit Camila, wie das Kinderzimmer aussehen soll. Er freut sich aufs Vatersein“, plaudert die Quelle aus.

Will er sesshaft werden?

Zwar war der Schauspieler in den letzten Jahren immer mal wieder in längeren Beziehungen, aber von Hochzeit oder gar Kinder soll keine Rede gewesen sein.

Bis jetzt! „Er ist sehr verliebt und kann sich alles mit ihr vorstellen, sogar sesshaft zu werden“, erklärt der Insider. Hat es die junge Camila also wirklich geschafft, den ewigen Junggesellen zu zähmen?

Noch wurden die Baby-News natürlich nicht offiziell bestätigt, schaut man sich aber ihrem Instagram-Account um, ist von einem kleinen Bäuchlein absolut nichts zu sehen.

Das sind seine schönen Ex-Freundinnen

Dass Leonardo DiCaprio ein festgefahrenes Beuteschema hat, kann er definitiv nicht leugnen. Denn seit vielen Jahren sind alle seine Lebensabschnittsgefährtinnen ausnahmslos bildschön, sehr langbeinig, bevorzugt von Beruf Model und werden vor allem von Jahr zu Jahr jünger. Hat er sich erst einmal für ein Model (hin und wieder darf es auch eine Schauspielerin sein) entschieden, dann radelt er im Schlabberlook mit ihnen durch New York – bei Leo oft ein Zeichen: Hier könnte es ernst werden.

Das ist seine berühmte Ex-Liste: