Film Jamie Lee Curtis: Wird sie zu Jessica Fletcher? Jamie Lee Curtis soll die Hauptrolle in einem ,Mord ist ihr Hobby‘-Film spielen. Die 66-jährige Schauspielerin soll laut ,Deadline‘ die Rolle der Jessica Fletcher in der Universal-Verfilmung anstreben. Dame Angela Lansbury spielte die berühmte Krimiautorin und Amateurdetektivin in der Krimi-Fernsehserie, die 12 Staffeln umfasst. Lord Miller und Amy Pascal werden den Film nach einem Drehbuch […]