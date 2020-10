01.10.2020 21:07 Uhr

Wird Nico Schwanz bald Vater?

Nico Schwanz und seine On-Off Freundin Julia Prokory schweben wieder auf Wolke sieben. Jetzt machen wilde Spekulationen die Runde dass die beiden wohlmöglich Eltern werden.

Der ehemalige Friseur Nico Schwanz (42) und seine 17 Jahre jüngere Langzeitfreundin Julia Prokopy (25) sind nach einer kurzen Beziehungspause wieder überglücklich. Viele Fans spekulieren, ob die zwei Turteltauben schon ganz bald Eltern werden könnten. Für den 42-Jährigen wäre es sein zweites Kind, für Julia das erste. Also eine richtige Patchworkfamilie.

Liebeslied für seine Julia

Im August veröffentlicht der gelernte Glaser ein Liebeslied, speziell adressiert an seine Freundin, das Bachelor-Girl Julia Prokopy. Geschrieben hat Nico den Song während ihrer Beziehungspause. Julia spielt nicht nur wieder die Hauptrolle in seinem Herzen, sondern auch in dem Video zum neuen Hit „Schwerelos“. Sie schreibt stolz: „Noch nie hat mir jemand einen Song geschrieben“. einen Monat später hat das Paar ihr Einjähriges gefeiert. Die beiden scheinen glücklicher denn je zu sein. Doch was ist an den Baby-Gerüchten dran? Sind die zwei Turteltauben schon bald zu dritt? Auf ihren Instagram-Profilen gibt es jedenfalls deutliche Hinweise dafür.

Julia macht Werbung für Kinderwaagen

Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin heizt die Gerüchteküche immer weiter an. Jetzt macht sie auch noch Werbung für Kinderwaagen, obwohl sie NOCH gar keine Kinder hat. Für Nicos Sohn Damian (10), den er mit Juliette Giegler hat, scheint der Kinderwaagen wohl nicht zu sein… Vielleicht für Nicos und Julias Baby? Unter dem Post macht die 25-Jährige ihre Fans mit einer kryptischen Botschaft immer neugieriger „Es gibt viele Dinge, im Leben, die einen glücklich machen, doch das schönste ist ein Kinderlachen.“

Keine Bauch-Bilder mehr

Seit August postet die Freundin von Nico keine Fotos mehr, auf denen man ihren Bauch sieht. Ganz schön seltsam, denn normalerweise präsentiert die Ex-Bachelor-Teilnehmerin nur zu gerne ihren durchtrainierten Waschbrett-Bauch. Auf den neusten Bilder hält die hübsche Blondine sich entweder einen Kochtopf oder einen Kinderwaagen vor den Bauch. Ihr letzter Post versteckt ihre Vorderseite sogar komplett.

Ist der große Altersunterschied immer noch ein Problem?

Doch wie stabil ist überhaupt der zweite Liebesversuch? Wir erinnern uns – im Oktober letzten Jahres gaben die beiden Reality-TV-Stars ihre Beziehung bekannt, im Mai dieses Jahres folgte dann die Trennung. Mitten im Lockdown: Alles aus!

„Wir sind einfach zu verschieden“. Das waren die Worte der beiden als Begründung für ihr Liebes-Aus. Außerdem wäre da noch der nicht ganz kleine Altersunterschied von 17 Jahren. Doch irgendwie haben die zwei wieder zueinander gefunden und Nico blieb auch an anderen Fronten nicht untätig, verfolgte eisern seine Karriere. So ergatterte er etwa einen Auftrag als Testimonial für Juvederm, der weltweit führenden Marke für Gesichtsfiller, besuchte einen Beauty-Doc, um mit dem „Mascu-Look“ seine Kinn- und Kieferlinie stärker zu konturieren und damit seinen Marktwert als Model noch weiter zu steigern. Und – er feilte weiter an dem Song, den er schon während der Beziehung zu Julia für sie geschrieben hatte. Julia und Nico konnten ihre Differenzen beiseite legen und nochmal ganz von vorne anfangen. Zu zweit – und bald eben vielleicht zu dritt!