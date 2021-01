12.01.2021 16:15 Uhr

Wird Nicole Kidman zu Schauspiellegende Lucille Ball?

Neue Rolle für Hollywood-Star Nicole Kidman? Die 53-Jährige soll womöglich bald die Traumfabrik-Legende Lucille Ball verkörpern.

Zwei große Hollywood-Namen könnten tragende Rollen in Aaron Sorkins (59, „The Social Network“) Amazon-Produktion „Being the Ricardos“ übernehmen. Nicole Kidman (53, „Big Little Lies“) und Javier Bardem (51, „No Country for Old Men“) befinden sich derzeit in entsprechenden Verhandlungen, wie das Branchenmagazin „Deadline“ berichtet.

Noch steht kein Drehtermin fest

„Being the Ricardos“ soll die Beziehung der Hollywood-Legende Lucille Ball (1911-1989), Star der Fünfzigerjahre-Sitcom „I Love Lucy“, und ihres Ehemannes Desi Arnaz (1917-1986) beleuchten, die rund 20 Jahre miteinander verheiratet waren. Kidman und Bardem sollen das Paar verkörpern. Zuvor war Cate Blanchett (51) im Gespräch für die Darstellung der Schauspiellegende. Regie führen wird Sorkin, von dem auch das Drehbuch stammt.

Wann das Projekt genau erscheinen könnte, steht noch in den Sternen. Selbst wenn sich die Amazon Studios und die Schauspieler bald einigen, ist noch nicht klar, wann wegen der Corona-Pandemie die Dreharbeiten beginnen können. Es wird also vermutlich noch eine ganze Weile dauern, bis das Projekt dann auch zu sehen sein wird.

(wue/spot)