Wird Terry Crews König Triton im neuen Arielle-Film spielen?

Terry Crews witzelte, dass er König Triton in ‚Arielle, die Meerjungfrau‚ spielen möchte. Der 50-jährige Schauspieler hat seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, Arielles Vater in dem bevorstehenden Live-Action-Remake des animierten Disney-Klassikers zu spielen.

Deshalb postete er ein Photoshop-Bild von sich auf Twitter – mit einem Fischschwanz und einen Dreizack in der Hand haltend, während er sich vor dem fiktiven Unterwasserreich von Atlantica befindet. Er schrieb: „Ariels Vater !!!! #ArielsGotTerry #AmericasGotTerry“. Der ‚Brooklyn Nine-Nine‘-Star scherzte später über die Rolle: „Gute Sache, trainiere heute nicht die Beine, da Meerjungfrauen keine Beine haben!”

Diese Nachricht folgt auf die Ankündigung, dass Halle Bailey in dem von Rob Marshall inszenierten Film die ikonische Hauptrolle von Prinzessin Arielle übernehmen wird.

Was Halle so besonders macht

Marshall kündigte das Casting der Chloe x Halle-Sängerin an und sagte über sie in einem Statement: „Nach einer umfassenden Suche war völlig klar, dass Halle die seltene Kombination aus Geist, Herz, Jugend, Unschuld und Substanz – plus einer herrlichen Singstimme – besitzt, die alle wesentlichen Eigenschaften mit sich bringt um diese ikonische Rolle zu spielen.“

