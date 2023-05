Video Er will keine pompöse Hochzeit, doch lässt Schlosspark sperren Am 20. Mai ist es so weit: Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink gehen den Bund der Ehe ein. Die Hochzeit soll groß gefeiert, aber nicht pompös werden. Dennoch lässt der Prinz an diesem Tag den Schlosspark in München sperren.