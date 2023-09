Stars Nach Flugzeugabsturz: Putin äußert sich zum Tod des Wagner-Anführers Prigoschin Nach dem Absturz einer Privatmaschine in Russland, an deren Bord sich auch der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin befand, hat sich nun Präsident Wladimir Putin erstmals öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Eine Maschine vom Typ Embraer Legacy 600 war am Mittwoch (23. August 2023) in der Nähe des Dorfes Kushenkino in der Region Twer abgestürzt. Der Privatjet […]