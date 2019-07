Wohnen die Beckhams bald in diesem Luxus-Haus?

Montag, 22. Juli 2019 22:54 Uhr

Aktuell verbringt David Beckham (44) wohl die meiste Zeit damit, seinen neu gegründeten Fußball-Club “Inter Miami” zu organisieren. Um deswegen nicht mehr zwischen London und Miami hin und her pendeln zu müssen, planen die Beckhams womöglich sich in Florida nieder zu lassen.

Um nicht mehr zwischen den beiden Kontinenten hin und her pendeln zu müssen, begaben sich die Beckhams am vergangenen Dienstag auf Wohnungssuche. Gemeinsam mit Victoria Beckham (45) plant der Brite also nun einen dauerhaften Wohnsitz in den USA zu errichten.

Pool, Spa und Friseur

Ganz oben auf der Liste steht dabei eine Wohnung, die sich in einem ultra-modernen Gebäude das von Star-Architektin Zaha Hadid (1950-2016) designed wurde befindet. Das Hochhaus namens „One Thousend Museum“ verfügt über zahlreiche Luxusapartments sowie über einen Gemeinschaftspool mit Spa im oberen Teil des Gebäudes. Wo die Schönen und Reichen wohnen darf natürlich auch kein Schönheitssalon sowie ein Friseur fehlen. Wir dürfen gespannt sein ob sich die Groupies der Beckhams bald vor dem Gebäude versammeln werden.