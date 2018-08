Wollersheim ist schwanger und Wollny schimpft: „DAS geht gar nicht!“

Sonntag, 19. August 2018 14:50 Uhr

Die Baby-Beichte von Sophia Vegas Wollersheim sorgte nicht nur außerhalb des Hauses von „Promi Big Brother“ für Wirbel! Während die „Baustellen“-Bewohner überschwänglich gratulieren, motzt Mama Wollny in der „Villa“ über die Schwangere.

Sophia Vegas ließ ja sichtlich nervös im Sprechzimmer die Bombe platzen (hier geht’s zum Video): „Meine ganze Familie weiß es noch nicht mal. Der Punkt ist einfach, ich möchte, dass die Zuschauer mich authentisch erleben, so wie ich bin. In den letzten Monaten habe ich meine Prioritäten geändert. Ich mache keine OPs mehr! In meinem Leben gibt es wichtigere Sachen. Ich hoffe es nimmt mir niemand übel. Ich erwarte ein kleines Baby.“

Weiter sagte sie: „Jetzt ist es raus! Mir geht es richtig gut. Ich will, dass alle wissen, warum ich nicht alle Challenges mitmachen kann. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass ich irgendwelche gesundheitlichen Probleme habe oder mich sträube mit irgendwelchen Fake-Attests. Ich muss einfach aufpassen, dass ich dem kleinen Wesen in mir nicht schade!“

Sehr erleichtert, dass ihr Geheimnis nun endlich in der Welt ist, tritt sie zu ihren Mitbewohnern im Bereich „Baustelle“ und „Villa“ (die durchs Fenster gucken) und lässt auch sie an ihrem Baby-Glück teilhaben: „Ich habe vor einigen Monaten entschieden, mein ganzes Leben zu verändern. Deswegen trage ich auch kein Korsett. Das hat aber noch einen Grund mehr: Ich bin schwanger!“

„Da fehlen mir die Worte“

Applaus und große Freude auch bei den meisten ihrer Mitbewohnern: „Das ist der Wahnsinn. Also dann passen wir jetzt noch besser auf dich auf“, erklärt Johannes Haller strahlend. Bachelor Daniel Völz: „Was für eine geile Geschichte das ist, wenn du später deinem Kind sagst, du warst bei so einer Show mit dabei!“ So weit, so gut.

Doch nicht jeder Bewohner im Haus teilt halt die Schwangerschaftsfreude mit dem Reality-Star.

Kaum ist sie außer Hörweite lässt die 53-jährige Mutter von elf Kindern, Silvia Wollny, mächtig Dampf ab: „Da habe ich kein Verständnis für. Da fehlen mir die Worte. In meinen Augen geht das gar nicht. Mit solchen Stelzen auf einer Baustelle. Als werdende Mama präsentiere ich mich nicht so, wie sie es tut. Aber warum hat sie es uns JETZT allen erzählt? PR-mäßig ist das doch das Beste für sie gewesen! Bevor ich das meiner Familie erzähle, erzähle ich es Millionen von Menschen? Jetzt liegt die da mit einem Baby im Bauch und ohne Rippen auf der Erde. Sag‘ mal Frau, hast du noch alle auf der Kiste, oder was? Das geht doch alles auf das Kind. Glaubt mir, Millionen da draußen sehen das genauso. Ich werde ihr das auch ins Gesicht sagen, nur wollte ich da jetzt direkt keine Diskussion anfangen.“