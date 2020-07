womensupportingwomen: Was steckt hinter dem neusten Instagram-Trend?

Donnerstag, 30. Juli 2020 19:20 Uhr

Jennifer Aniston, Claudia Schiffer, Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger – viele Frauen posten auf Instagram gerade Schwarz-Weiß-Fotos von sich mit dem Hashtag #womensupportingwomen. Dabei geht es um Frauenpower, gegenseitigen Support aber auch um Politik.

Einfach mal einer anderer Frau Bewunderung und Anerkennung schenken und sich füreinander stark machen – mit einem Foto in Schwarz-Weiß: Das ist das Ziel der neuen Instagram-Challenge „#womensupportingwomen“. Feminismus light könnte man sagen … und der Trend kommt gut an: Der Feed vieler Instagram-Nutzer ist dieser Tage voll mit Schwarz-Weiß-Fotos von Frauen, die sich für weibliches Empowerment einsetzen wollen.

Die Posts ähneln sich alle: Ein Schwarz-Weiß-Foto von sich wird mit #challengeaccepted betitelt. Der Text wird dafür genutzt, um andere wichtige Frauen mit warmen Worten wertzuschätzen. Dazu werden weitere inspirierende Frauen nominiert, es ihnen gleich zu tun. Am Ende des Beitrags steht dann der namensgebende Hashtag #womensupportingwomen.

Knapp acht Millionen Posts lassen sich unter diesem Hashtag bereits bei Instagram finden. Auch Hollywood-Star Jennifer Aniston (51) hat bei der Challenge mitgemacht. Im Kommentar gibt sie zwar zu, dass sie die Herausforderung – also die Challenge „nicht ganz versteht“.

Aber: „Wer liebt keine guten Gründe, Frauen zu unterstützen! Deshalb… Herausforderung angenommen!“ Mit Michelle Pfeiffer, Gal Gadot und Lily Collins dann eben auch noch drei andere Power-Frauen zum Mitmachen nominiert – und schon ist Jen Teil vom Team #womensupportingwomen.

Und sie ist längst nicht die einzige Promi-Lady, die der Frauen-Power-Hype gepackt hat: Vanessa Hudgens, Natalie Portman, Pink, Vanessa Bryant, Kerry Washington, Eva Longoria, Reese Witherspoon und Cindy Crawford sind nur einige der ganz großen internationalen Namen. Aber auch in Deutschland beteiligen sich viele tolle Promi-Frauen an der Challenge – etwa Lilly Becker, Nazan Eckes, Motsi Mabuse oder Ursula Karven.

Darüber, was genau der Auslöser für den aktuellen Social-Media-Hype gewesen ist, gehen die Meinungen auseinander. Der erste Post zum Hashtag wurde vor anderthalb Wochen von der brasilianischen Journalistin Ana Paula Padrão abgesetzt, berichtet die „New York Times“. Das könnte den Anstoß für die Challenge gegeben haben. So richtig ins Rollen gebracht hat den Hype aber vermutlich vor allem die mutige Rede der US-Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez in der letzten Woche.

Die junge Politikerin soll von dem republikanischen Politiker Ted Yoho sexistisch beleidigt worden sein. Ihre Antwort: eine eindrucksvolle Rede im Capitol, in der sie klar stellte, dass solche Beleidigungen kein Einzelfall für sie und ihre politischen Kolleginnen seien. Sie betonte, dass „jede von uns auf irgendeine Art und Weise irgendwann in unserem Leben mit so etwas umgehen“ müsse.

Here is my full response regarding Mr. Yoho and the culture of misogyny that inspired his actions.

I am deeply appreciative of my colleagues and everyone speaking up and out against the rampant mistreatment of women both in Congress and across the country. ?? https://t.co/nFfxy5UdmP

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 23, 2020