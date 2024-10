Süß und herzhaft World Porridge Day: Drei originelle Rezepte mit Haferflocken

Aus Haferflocken kann man viel mehr machen als nur Porridge.

SpotOn News | 10.10.2024, 18:01 Uhr

Porridge ist längst ein Trend-Food und hat am 10. Oktober sogar einen eigenen Aktionstag. Auch im Müsli sind Haferflocken sehr beliebt. Diese drei Rezepte sorgen für Abwechslung auf dem Frühstückstisch.

Porridge hat sich in den vergangenen Jahren zum Trend-Food entwickelt. Dabei gibt es das Haferflocken-Frühstück schon sehr lange. Früher nannte man es aber noch bei seinem weniger hippen Namen Haferbrei. Gesund ist das Haferfrühstück allemal. Doch aus Haferflocken lässt sich noch viel mehr machen. Zum World Porridge Day am 10. Oktober kommen hier drei originelle Haferflocken-Rezepte für mehr Abwechslung auf dem Frühstückstisch.

Baked Oatmeal

Anstatt mit einem Brei kann man den Tag auch mit einem warmen Frühstückskuchen beginnen. Der ist ruckzuck im Ofen und braucht nur wenige Zutaten.

Zutaten: 100 g Haferflocken (am besten die zarten), 200 ml Milch, ein Ei, Obst nach Wahl (z.B. Banane, Apfel oder Beeren), Süßungsmittel nach Wahl und Geschmack (z.B. Honig oder Zucker) und Zimt und Vanille nach Belieben.

Zubereitung: Haferflocken, Milch und das Ei in einer Schüssel verrühren und dann das Obst hinzugeben. Man kann beispielsweise eine Banane in Scheiben schneiden und dazu frische Beeren, hier kann man auch zu gefrorenen Früchten greifen. Auch eine Bananen-Schoko-Variante schmeckt köstlich. Dafür zu der Haferflocken-Mischung noch einen Esslöffel Backkakao hinzugeben und eine reife Banane. Je reifer die Banane, desto weniger muss das Ganze gesüßt werden. Auch ein geriebener Apfel mit ordentlich Zimt ergibt ein leckeres Baked Oatmeal. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Im Anschluss wird die Masse in eine kleine Auflaufform oder ein anderes ofenfestes Gefäß gegeben und kommt bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für 35 Minuten in den Ofen. Das Baked Oatmeal hält sich für mindestens zwei Tage im Kühlschrank und schmeckt auch nachmittags zu einer Tasse Kaffee.

Scrambled Oats – süß und herzhaft

Dieses Rezept eignet sich in der süßen Variante besonders, um sehr reife Bananen zu verwerten. Außerdem kombiniert es warme knusprige Haferflocken mit frischen Zutaten.

Zutaten (süß): eine (reife) Banane, 4 EL Haferflocken, ein Ei, Zimt und Vanille zum Verfeinern und frisches Obst, Joghurt, Apfelmus etc. als Topping.

Zubereitung: Während das Öl in der Pfanne erhitzt, die geschälte Banane in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zu Brei zerdrücken. Das Ei und die Haferflocken dazugeben. Hier bleibt es dem eigenen Geschmack überlassen, ob man sich für zarte oder kernige Haferflocken entscheidet. Mit den zarten ähnelt die Konsistenz mehr der eines Rühreis, während die kernigen dem Ganzen etwas mehr Crunch verleihen. Die Haferflocken-Masse kann noch mit Vanille oder Zimt verfeinert werden. Dann alles in der Pfanne wie Kaiserschmarrn ausbacken. Bei den Toppings kommt zum Einsatz, was man gerne mag. Joghurt oder Skyr eignen sich als gute Beilage, Obst oder Apfelmus runden alles mit etwas Frische ab. Auch Kokosraspeln, gehackte Nüsse und Nussmuse eignen sich hervorragend als Topping.

Wer nicht so gern süß frühstückt, kann sich Scrambled Oats auch als herzhafte Variante machen. Dazu wird das Obst einfach gegen Gemüse getauscht.

Zutaten (herzhaft): 4 EL Haferflocken, ein Ei, eine halbe Paprika, eine Frühlingszwiebel, 3-4 Cherry Tomaten, ein Schluck Milch, Salz, Pfeffer und Kräuter der Provence.

Zubereitung: Die Paprika fein würfeln und die Frühlingszwiebel in Ringe schneiden. Das Ei in eine Schüssel aufschlagen und das Gemüse sowie die Haferflocken dazu geben und gut vermengen. Dann alles mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen. Sollte die Masse zu fest sein, einfach einen Schluck Milch hinzugeben und alles in der Pfanne ausbacken. Jetzt die Tomaten klein schneiden und kurz vor Ende der Bratzeit mit in die Pfanne geben. Dazu passt zum Beispiel Kräuterquark oder Skyr. Tipp: Mit einem zweiten Ei und etwas mehr Milch bekommt das Ganze mehr einen Omelette-Charakter.

Körnerstangen aus Haferflocken

Dieses Rezept ist ideal für eine schnelle Alternative zu den Sonntagsbrötchen. Die Körnerstangen brauchen nur wenige Zutaten und sind fix im Ofen.

Zutaten für 4 bis 5 Stangen: 100 g Skyr oder Magerquark, 60 ml Wasser, 120 g zarte Haferflocken, ein TL Backpulver, Kräutersalz und verschiedene Körner nach Wahl.

Zubereitung: Den Skyr oder Magerquark mit dem Wasser in einer Schüssel verrühren. Das Backpulver mit den Haferflocken vermischen und alles nach und nach zu der Quark-Wasser-Mischung geben, bis eine feste Masse entsteht. Das Ganze mit dem Kräutersalz würzen und zu kleinen Stangen formen. Diese einmal in den Körnern wälzen. Hier eignen sich etwa Sonnenblumen- und Kürbiskerne, aber auch Mohn oder Sesam. Die Körnerstangen auf ein Backblech geben und im Ofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze für 30 Minuten backen. Sie passen gut auf den Frühstückstisch, schmecken aber auch hervorragend zu Suppen oder Eintöpfen.