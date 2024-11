Offener Brief mit 13.500 Künstlern Björn Ulvaeus protestiert gegen ABBA-Hits als KI-Futter Darf sich die KI weltbekannter Musikstücke bedienen, um daran zu trainieren? Gegen ihre Werke als KI-Futter wenden sich 13.500 Künstlerinnen und Künstler in einem offenen Brief. Zu den Unterzeichnern des Schreibens gehören unter anderem ABBA-Mastermind Björn Ulvaeus und The-Cure-Sänger Robert Smith.