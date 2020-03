Wotan Wilke Möhring ist wieder solo

Er war über vier Jahre in festen Händen, aber jetzt ist Schauspieler Wotan Wilke Möhring wieder solo.

Wotan Wilke Möhring („Das perfekte Geheimnis“) und seine Freundin haben sich getrennt. Das bestätigte seine Managerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur, zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet. Demnach liegt die Trennung von Cosima Lohse wohl schon länger zurück. Möhring war zuletzt auf der Berlinale in Begleitung gesichtet worden – mit seinem Bruder Sönke.

Der Star aus dem Hamburger „Tatort“ und seine Partnerin waren seit Ende 2015 liiert gewesen, öffentlich bekannt wurde die Beziehung im Mai 2016.

Keine Liebe auf den ersten Blick

Über seine Ex-Freundin sagte Möhring laut Illustrierter ‚Gala‘ letztes Jahr: „Es war keine klassische Liebe auf den ersten Blick. Aber Cosima hat von Anfang an etwas hinterlassen, das ich nicht vergessen konnte.“

Aus einer früheren Beziehung hat Möhring, der aus Nordrhein-Westfalen stammt, drei Kinder. (dpa)